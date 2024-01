Le gouvernement du Canada aide 6600 professionnels de la santé formés à l'étranger à travailler au Canada

WINNIPEG, MB, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, et la demande de travailleurs qualifiés pour pourvoir les postes vacants ne cesse de croître. Les longs délais d'attente et les difficultés à trouver un médecin de famille sont des problèmes trop courants pour la population d'un bout à l'autre du pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit pour accélérer l'accréditation des professionnels de la santé formés à l'étranger.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé que des fonds totalisant 86 millions de dollars seront accordés à 15 organisations partout au Canada qui contribueront à accélérer la reconnaissance des titres de compétences d'environ 6600 professionnels de la santé formés à l'étranger. Ces investissements aideront des immigrants ayant fait des études supérieures et qualifiés à recevoir la reconnaissance adéquate pour leurs crédits étrangers. Grâce à ces fonds, par exemple, des sages-femmes formées à l'étranger pourront faire leurs examens de manière virtuelle même avant leur arrivée au Canada.

Les 15 projets financés, qui seront menés à l'échelle du pays, visent à atteindre les objectifs suivants :

Réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger en améliorant les processus de reconnaissance, en simplifiant les étapes de reconnaissance des titres de compétences et en offrant un meilleur accès à l'expérience pratique sur le terrain.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'engagement pris par le gouvernement du Canada envers les provinces et les territoires lors de la réunion des ministres de la Santé d'octobre 2023, soit de prendre des mesures concrètes pour relever les défis auxquels sont confrontés les effectifs du secteur de la santé du Canada, y compris la réduction du temps nécessaire pour que les professionnels de la santé formés à l'étranger se joignent au personnel de la santé. Le financement sera alloué directement aux postes clés comme les soins infirmiers, la pharmacie, la dentisterie, les services de techniciens de laboratoire et l'inhalothérapie.

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers collabore avec les provinces, les territoires, les organismes de réglementation et d'autres organisations en finançant des projets visant à rendre les systèmes de reconnaissance des titres de compétences plus rapides et plus efficaces dans le but de faire croître l'économie canadienne, de créer des emplois de qualité et de favoriser un effectif plus durable dans le domaine de la santé.

Citations

« Reconnaître les titres de compétences des nouveaux arrivants est un moyen efficace et bienveillant d'élargir la main-d'œuvre canadienne. Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers accélère la reconnaissance des crédits de 6600 personnes. Ce n'est pas uniquement la bonne chose à faire, c'est aussi l'une des meilleures manières de combler les pénuries sur le marché du travail, de renforcer notre système de santé et de faire croître notre économie. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Les travailleurs de la santé prodiguent les soins dont les Canadiens ont besoin. En accueillant de nouveaux travailleurs dans le secteur et en maintenant en poste ceux qui y travaillent déjà, nous pouvons aider à réduire les pénuries de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Ces fonds fédéraux soutiennent les efforts du gouvernement en collaboration avec les provinces, les territoires et les intervenants afin de permettre à plus de travailleurs de la santé de se joindre à cette main-d'œuvre et de simplifier le processus. Ainsi, les Canadiens pourront obtenir les soins dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« L'Association des facultés dentaires du Canada se réjouit de recevoir ce soutien du gouvernement fédéral pour financer l'élaboration et la mise à l'essai d'un nouveau programme visant à accélérer la certification des dentistes formés ailleurs dans le monde et la délivrance de permis d'exercice à ceux-ci afin qu'ils puissent exercer leur profession au Canada. Le gouvernement, qui a récemment instauré le nouveau Régime canadien de soins dentaires et a adopté une politique de hausse de l'immigration au Canada, entend aider les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées du Canada à accéder à des soins dentaires et intégrer des dentistes formés à l'étranger au personnel du secteur de la santé du Canada. Les facultés de médecine dentaire du Canada sont ravies de prendre l'initiative de mettre au point de nouveaux mécanismes pour permettre à ces dentistes formés à l'étranger de pratiquer leur profession et contribuer ainsi à répondre aux besoins de tous les Canadiens en matière de soins dentaires, y compris les nouveaux Canadiens. »

- Le président de l'Association des facultés dentaires du Canada, Jim Lai

Les faits en bref

Le nombre de postes vacants dans le secteur des soins de santé au Canada demeure élevé. En effet, au deuxième trimestre de 2023, 90 000 postes étaient vacants dans ce secteur.





demeure élevé. En effet, au deuxième trimestre de 2023, 90 000 postes étaient vacants dans ce secteur. La moitié des nouveaux arrivants au Canada détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs diplômes, les nouveaux arrivants qualifiés de tous les secteurs sont confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au Canada et sont moins enclins à travailler dans les professions réglementées dans lesquelles ils ont étudié.





détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs diplômes, les nouveaux arrivants qualifiés de tous les secteurs sont confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au et sont moins enclins à travailler dans les professions réglementées dans lesquelles ils ont étudié. Puisque l'immigration devrait atteindre des niveaux records (500 000 personnes d'ici 2025), il est plus important que jamais de renforcer les mesures de soutien pour les nouveaux arrivants qualifiés afin qu'ils puissent utiliser pleinement leurs compétences, leur expérience et leur talent.





Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé un montant supplémentaire de 115 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2022- 2023 et de 30 millions de dollars par la suite pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers afin de soutenir l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants qualifiés dans le secteur de la santé. Cet investissement s'ajoute au financement de base du Programme, qui s'élève à 27,3 millions de dollars par année.





de 30 millions de dollars par la suite pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers afin de soutenir l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants qualifiés dans le secteur de la santé. Cet investissement s'ajoute au financement de base du Programme, qui s'élève à 27,3 millions de dollars par année. Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, y compris un nouvel investissement de 46,2 milliards de dollars destiné aux provinces et aux territoires, et mettre l'accent sur les efforts visant à soutenir le personnel du secteur de la santé.





a annoncé un investissement de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, y compris un nouvel investissement de 46,2 milliards de dollars destiné aux provinces et aux territoires, et mettre l'accent sur les efforts visant à soutenir le personnel du secteur de la santé. Ce financement s'ajoute à d'autres investissements du gouvernement du Canada visant à soutenir les nouveaux arrivants afin qu'ils puissent participer pleinement à la société canadienne. Par exemple, dans le cadre du Programme d'établissement géré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada , le gouvernement du Canada finance des services qui aident les nouveaux arrivants à s'établir au Canada et à s'adapter à la vie au pays, y compris des services liés à l'emploi et du soutien en matière de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Un appel de propositions pour le Programme d'établissement et le Programme d'aide à la réinstallation a été lancé récemment et se terminera à la fin de janvier. Vous trouverez plus de renseignements à l'adresse suivante : cic.gc.ca/ADP.

