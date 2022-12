SUMMERSIDE, PEI, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Pêches et Océans Canada est fier d'accueillir la dernière troupe de diplômés dans les rangs du contingent canadien de plus de 600 agents des pêches. Les agents des pêches du Canada sont des agents de la paix ayant suivi une formation professionnelle, qui œuvrent dans les collectivités de tout le pays, afin de conserver et de protéger nos ressources liées aux pêches et les habitats en eau douce et en milieu marin.

À l'occasion d'une cérémonie spéciale tenue à l'Académie de police de l'Atlantique, à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, 16 diplômés de la troupe 22-1 ont achevé leur formation intensive de 19 semaines, composée de cours en classe et sur le terrain. Il s'agit de la première troupe diplômée de l'Académie de police de l'Atlantique, et le Ministère se réjouit à l'idée de mettre à profit ce nouveau partenariat.

Au terme de cette formation, non seulement cette troupe d'agents des pêches a acquis une base solide en matière de respect et d'application des règlements et des lois sur les pêches au Canada, mais elle est devenue un membre à part entière de la communauté de Summerside, en aidant à nettoyer les dégâts après le passage de l'ouragan Fiona, en participant à la cérémonie du jour du Souvenir et en prenant part à d'autres activités communautaires.

Maintenant qu'ils ont terminé leur formation initiale, les nouveaux agents suivront une formation pratique de 30 mois dans les bureaux locaux de Pêches et Océans Canada, répartis dans l'ensemble du pays. En plus de mener des activités d'application de la loi, ils s'efforceront de promouvoir la conformité en plus de sensibiliser le public aux lois et aux règlements canadiens, qui régissent les pêches, et aideront le Canada à réaliser ses objectifs en matière de conservation.

Les agents des pêches du Canada sont responsables de l'application de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur la protection des pêches côtières, ainsi que d'une gamme d'autres lois et règlements relatifs aux pêches au large des trois côtes du Canada et dans ses eaux intérieures, ainsi que dans les eaux internationales en soutien aux organisations régionales de gestion des pêches.

« Félicitations aux nouveaux agents des pêches du Canada, soit la première troupe diplômée de l'Académie de police de l'Atlantique! Au nom de tous les Canadiens, merci d'avoir entrepris le travail crucial de conservation et de protection de nos ressources liées aux pêches et des habitats. C'est en partie grâce à nos agents des pêches qu'on doit la survie et la restauration des écosystèmes et du milieu naturel du Canada. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'Académie de police de l'Atlantique souhaite féliciter les diplômés en cette grande occasion. Nous nous réjouissons du partenariat qui lie l'Académie à Pêches et Océans Canada, et nous sommes fiers d'avoir eu la chance d'offrir une formation sur mesure à cet excellent groupe d'agents des pêches. »

Forrest Spencer, directeur général de l'Académie de police de l'Atlantique

