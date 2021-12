OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, et le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au Rapport de la vérificatrice générale sur la protection du système alimentaire canadien :

« Nous accueillons favorablement le Rapport de la vérificatrice générale sur la protection du système alimentaire canadien. Nous reconnaissons l'importance des conclusions et acceptons les recommandations.

Depuis le tout début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour protéger la santé et le mieux-être des Canadiens et des Canadiennes. Au moment où nous étions confrontés à des perturbations dans la transformation et la production des aliments, et où le chômage et les pertes de salaire entraînaient des risques accrus d'insécurité alimentaire, nous avons pris des mesures rapides et déterminantes pour protéger l'approvisionnement alimentaire du Canada.

Le Rapport de la vérificatrice générale met en évidence la collaboration nécessaire pour protéger et renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada. Comme l'indique le rapport, nous nous sommes appuyés sur une base solide de programmes et de mécanismes existants pour créer rapidement de nouveaux programmes alimentaires d'urgence, et nous nous sommes largement engagés auprès des intervenants de l'ensemble du secteur agroalimentaire.

Afin de nous assurer que les Canadiens aient un accès stable à de la nourriture, nous avons mis en place des programmes visant à résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, depuis la transformation, jusqu'à la gestion des déchets. Nous avons mis en place des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs, fourni des fonds pour que les personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire aient accès à de la nourriture, empêché que de bons aliments ne soient gaspillés et augmenté le financement pour rendre les aliments et autres produits essentiels plus accessibles et plus abordables pour les résidents des collectivités isolées du Nord. Le gouvernement a en outre appuyé des projets novateurs menés à l'échelle locale afin que les personnes et les familles aient accès à des aliments sains et abordables dans leurs communautés.

Les systèmes alimentaires sont essentiels à la santé et au bien-être des Canadiens et à la vigueur de notre économie. Nous nous engageons à travailler à tous les ordres de gouvernement et avec les intervenants pour mieux planifier et mieux nous préparer aux futures situations de crise qui pourraient affecter le système alimentaire.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire preuve d'équité et de responsabilité et à mesurer le rendement dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des programmes. Nous reconnaissons également l'importance de la collecte et de la communication de données sur les objectifs de l'ACS Plus et du développement durable dans les initiatives gouvernementales, afin de nous assurer que nous répondons aux besoins de groupes divers de Canadiens et que nous tenons compte des dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable.

Alors que nous allons de l'avant dans nos efforts pour renforcer la chaîne d'approvisionnement alimentaire, nous tirerons profit des précieuses leçons que nous avons tirées de la pandémie. Nous continuerons de collaborer, afin que toutes les personnes qui vivent au Canada aient accès à une quantité suffisante d'aliments sûrs, nutritifs et culturellement diversifiés, et que le système alimentaire canadien soit résilient et novateur, et qu'il préserve notre environnement et soutienne notre économie. »

