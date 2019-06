Le gouvernement du Canada accroît son soutien en faveur d'une éducation de qualité dans la langue de la minorité

La ministre Joly annonce une augmentation du financement accordé aux provinces et territoires pour appuyer la vitalité et l'offre d'une éducation de qualité dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire

OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont une richesse pour les Canadiens. Tous les enfants devraient avoir la chance de s'épanouir, de grandir et de s'amuser à l'école dans leur langue. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir l'essor des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au Canada.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé qu'une enveloppe de 60 millions de dollars sur quatre ans a été réservée pour augmenter le financement accordé aux provinces et aux territoires en vue d'appuyer la vitalité et l'offre d'une éducation de qualité dans la langue de la minorité, comme le prévoit le Budget de 2019. Ces fonds bonifieront le financement de plus de 235 millions de dollars par année déjà alloués aux provinces et aux territoires afin de tenir compte du nombre croissant d'étudiants qui proviennent d'une communauté linguistique en situation minoritaire. Il s'agit de la première hausse depuis plus de 10 ans.

Disponibles dès 2019-2020, les nouveaux fonds permettront de financer des initiatives des ministères de l'Éducation en vue d'appuyer l'enseignement aux élèves et étudiants francophones et anglophones en situation minoritaire des niveaux préscolaire à postsecondaire. Ces initiatives favoriseront l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Ce financement supplémentaire est conditionnel à la conclusion du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde et/ou d'ententes bilatérales en éducation qui prévoiront la consultation avec les intervenants en éducation et une plus grande transparence dans la reddition de comptes. La négociation du Protocole est menée au nom des provinces et des territoires par le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada).

Ces nouvelles mesures permettront aux Canadiens de mieux évaluer et comprendre les effets des investissements sur la vitalité de nos communautés de langue officielle.

Citations

« Le financement supplémentaire contribuera à combler les besoins grandissants dans les établissements scolaires minoritaires. L'accès à l'éducation dans sa langue joue un rôle essentiel dans la vitalité des communautés de langue officielle en milieu minoritaire et la promotion du bilinguisme. Notre gouvernement réaffirme ainsi son engagement à appuyer l'épanouissement des langues officielles partout au pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Les faits en bref

Le Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde est un cadre stratégique établi par le gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l'Éducation. Il encadre les ententes bilatérales dans ce domaine et vise à permettre d'offrir aux membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire de chaque province ou territoire l'occasion de faire leurs études dans leur langue. Il vise également à ce que les résidents de chaque province ou territoire puissent avoir des occasions d'apprendre le français ou l'anglais en tant que langue seconde et d'en apprendre davantage au sujet des cultures associées aux communautés de langue française ou anglaise en situation minoritaire.

Le gouvernement du Canada a annoncé un appui pour l'éducation dans la langue de la minorité dans le cadre du Budget de 2019.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Ce plan propose une vision claire, une nouvelle aide financière et des mesures précises pour favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion du français et de l'anglais d'un bout à l'autre du pays.

