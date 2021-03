GATINEAU, QC, le 16 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures importantes et décisives afin de s'assurer que tous les Canadiens soient soutenus pendant la pandémie de COVID-19. Nous savons que les Canadiens en situation de handicap sont confrontés à d'imposants défis en ces temps difficiles, et que les obstacles de longue date qu'ils ont dû affronter sont encore plus accrus. Alors que nous travaillons ensemble pour relancer notre économie, nous devons continuer de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et nous assurer que le soutien approprié soit mis en place.

Il y a quatre ans, le gouvernement du Canada a mis sur pied un groupe de travail incluant des intervenants clés représentant les personnes en situation de handicap et l'industrie de l'édition, notamment le Réseau national de services équitables de bibliothèque (RNSEB) et le Centre d'accès équitable aux bibliothèques (CAÉB) afin de travailler ensemble et atteindre l'objectif commun de rendre les publications accessibles à tous, et ce, dès la création des livres.

La pandémie de COVID-19 a accentué encore davantage le besoin d'avoir accès aux renseignements, aux directives et aux lignes directrices en matière de santé et de sécurité dans un format alternatif accessible, d'autant plus que les Canadiens ont reçu pour consigne de rester chez eux autant que possible afin d'aplatir la courbe.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un financement additionnel d'un million de dollars dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social - Composante Personnes handicapées. Cet investissement appuiera les activités du RNSEB et CAÉB, notamment dans leur démarche pour fournir aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés du matériel de lecture accessible, et ce, à l'échelle du Canada. Cette annonce reconnait les profondes répercussions qu'a eues la pandémie sur l'industrie de l'édition accessible, ainsi que les besoins importants d'accéder au matériel imprimé, alors que les gens sont plus isolés que jamais.

Ces fonds, de même que les 10 millions de dollars annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, permettront l'accès aux documents et matériels en format alternatifs accessibles tels que le braille, les livres électroniques et les livres audio pendant que l'industrie de l'édition indépendante canadienne continue d'augmenter sa production et sa distribution de livres accessibles. Ce financement aidera également les Canadiens ayant des difficultés de lecture des textes imprimés à acquérir des compétences techniques et la capacité d'utiliser les nouveaux outils numériques, notre monde étant en constante évolution.

Citation

« Tout le monde devrait pouvoir obtenir des renseignements et du matériel de lecture. C'est pourquoi notre gouvernement a élaboré, puis mis en place, une stratégie exhaustive et durable en matière de production de matériels en format alternatifs. Cette stratégie prévoit un appui au secteur de l'édition, des percées technologiques et un soutien aux organismes à but non lucratif. Étant conscients du fait que la pandémie a retardé cette transition et du besoin continu pour des matériels en format alternatifs, nous verserons au RNSEB et à CAÉB un million de dollars supplémentaires cette année. Nous pourrons ainsi poursuivre sur notre lancée concernant l'édition accessible et nous assurer que les personnes ayant des difficultés de lecture des textes continuent à avoir accès à des publications accessibles, une considération de première importance en ces temps sans précédent. »

Les faits en bref

En 2016, le gouvernement du Canada a ratifié le Traité de Marrakech, visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, des personnes ayant des déficiences visuelles et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Ceci a contribué à l'entrée en vigueur du Traité et à l'ouverture du monde sur l'échange de documents imprimés, marquant ainsi un tournant historique en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap.



a ratifié le Traité de Marrakech, visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, des personnes ayant des déficiences visuelles et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Ceci a contribué à l'entrée en vigueur du Traité et à l'ouverture du monde sur l'échange de documents imprimés, marquant ainsi un tournant historique en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. En 2017, un groupe de travail concernant les matériels en format alternatifs a été mis en place dans le but de développer une stratégie, qui permettra de résoudre le problème lié à l'accès limité aux matériels publiés en format multiples et format accessible, ceci afin de servir les Canadiens ayant des difficultés de lecture des textes.



En 2019, dans le cadre du budget, le gouvernement du Canada a versé 3 millions de dollars à CAÉB et 1 million de dollars au RNSEB.



a versé 3 millions de dollars à CAÉB et 1 million de dollars au RNSEB. Le gouvernement a annoncé, dans le budget de 2019, une stratégie de transition, sur cinq ans, afin d'accroître la production de livre en format alternatif. Cette stratégie prévoie :

des fonds de 22,8 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds du livre du Canada , afin d'aider l'industrie de l'édition indépendante du Canada à accroître sa production de livres accessibles. Le Fonds appuie cette industrie dans ses efforts pour intégrer des fonctionnalités accessibles dans les livres numériques (livres électroniques et audio) qu'elle produit et distribue et pour accroître l'accès aux titres numériques des auteurs canadiens.

, afin d'aider l'industrie de l'édition indépendante du à accroître sa production de livres accessibles. Le Fonds appuie cette industrie dans ses efforts pour intégrer des fonctionnalités accessibles dans les livres numériques (livres électroniques et audio) qu'elle produit et distribue et pour accroître l'accès aux titres numériques des auteurs canadiens.

un soutien aux petites et moyennes entreprises, dans le cadre du défi technologique des entreprises en matière de médias substituts, pour qu'elles puissent créer des technologies plus rentables et efficaces afin de produire des livres accessibles et faciliter leur accès. Ce défi est géré par le programme Solutions innovatrices Canada , du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

, du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a annoncé un financement supplémentaire de 10 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2020-2021, pour CAÉB et RNSEB, en appui à la transition vers une production industrielle et une distribution de matériels de lecture accessibles aux Canadiens ayant des difficultés de lecture des textes..

Liens connexes

