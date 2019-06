Le gouvernement du Canada accorde une désignation à l'aéroport de Muskoka

La désignation aidera l'aéroport à améliorer les services aux voyageurs et à attirer de nouveaux clients

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Le transport aérien est essentiel à la croissance économique et à la prospérité du Canada. L'expansion des réseaux de transport aérien du Canada permet aux compagnies aériennes d'offrir à la population canadienne, aux touristes et aux entreprises un plus grand choix et une meilleure connectivité.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que l'aéroport de Muskoka pourra désormais acheter des services de contrôle de sécurité auprès de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) afin d'attirer de nouveaux clients et d'accroître ses services.

La Loi sur la modernisation des transports, qui a reçu la sanction royale en mai 2018, a modifié la Loi sur l'ACSTA pour autoriser les aéroports non désignés à demander la désignation permettant d'acheter des services de contrôle de sécurité de l'ACSTA. Ces modifications donnent également aux 89 aéroports désignés la possibilité d'acheter des services de contrôle supplémentaires, ce qui permettra aux grands aéroports de rationaliser leurs services de contrôle et de soutenir leurs objectifs de croissance.

L'aéroport de Muskoka est le premier aéroport régional à obtenir la désignation dans le cadre de ce nouveau processus.

« Au moyen de la Loi sur la modernisation des transports, nous rendons l'industrie du transport aérien du Canada plus concurrentielle. En ayant la possibilité d'acheter des services de contrôle de l'ACSTA, les petits aéroports à faible risque pourront attirer de nouveaux itinéraires commerciaux pour stimuler la croissance du secteur aérien. »

