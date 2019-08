Le gouvernement du Canada accorde un soutien aux espaces culturels en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement du Canada octroie une aide financière pour le parc patrimonial Membertou

CAP-BRETON, NS, le 16 août 2019 /CNW/ - L'honorable Mark Eyking, député de Sydney−Victoria, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investissait 245 000 dollars dans le parc patrimonial Membertou en appui à un projet qui permettra aux visiteurs de remonter dans le temps vers Kun'tewiktuk (réserve de Kings Road). M. Eyking a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Situé à Membertou, sur l'Unama'ki (île du Cap-Breton), en Nouvelle-Écosse, le parc patrimonial Membertou, qui s'étend sur une superficie de cinq acres, contribue à préserver le patrimoine micmac du peuple de Membertou, notamment en offrant l'occasion de mieux connaître la culture micmaque dans un contexte d'histoire vivante.

Cet investissement a été accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien. Les fonds serviront à financer la création d'une exposition interactive multimédia qui transportera les visiteurs à l'époque de Kun'tewiktuk, et ce, grâce à la réalité virtuelle. Pour la première fois depuis des siècles, les gens pourront découvrir comment vivaient les Micmacs et prendre part à diverses activités traditionnelles, dont la fabrication de paniers, le canotage et la pêche.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans le parc patrimonial Membertou, qui célèbre et fait connaître la riche histoire et les traditions des Micmacs et de leurs ancêtres. Grâce à cette nouvelle exposition, les Canadiens auront la chance d'en apprendre plus sur l'histoire de notre pays en vivant une expérience interactive captivante. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Grâce à l'investissement dans le parc patrimonial Membertou annoncé aujourd'hui, notre gouvernement contribue à renforcer les institutions culturelles, pour qu'elles puissent continuer d'influer de façon positive sur la vie des Canadiens. Nous sommes fiers d'offrir un soutien à la communauté de Membertou pour qu'elle raconte son histoire, sensibilise le public et fasse connaître sa culture tout en préservant son patrimoine. »

− L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria

« Les Micmas de Membertou ont une histoire importante à faire connaître à notre communauté et au monde entier. Grâce à notre partenariat avec Patrimoine canadien, nous pouvons raconter le récit ancien des Micmacs, tout en y apportant une touche de modernité. L'art du récit est transmis d'une génération à l'autre et notre plus récent projet nous permettra de raconter notre histoire aux générations à venir. »

− M. Terry Paul, chef et premier dirigeant, Première Nation de Membertou

Le parc patrimonial Membertou, qui s'étend sur une superficie de cinq acres, offre la possibilité de découvrir le peuple de Membertou dans un contexte d'histoire vivante. On y trouve notamment une grande aire d'exposition offrant aux visiteurs un programme proposant l'immersion totale dans une culture ancienne.

La Première Nation de Membertou est l'une des 13 communautés micmaques de la Nouvelle-Écosse.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels vise à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et les présentations artistiques. Il vise également à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

