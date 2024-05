WHITECAP DAKOTA NATION, SK, le 17 mai 2024 /CNW/ - Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie. Mais pour les jeunes familles, y compris les parents milléniaux et de la génération Z, les frais de garde d'enfants peuvent représenter l'équivalent d'un deuxième loyer ou une deuxième hypothèque. Il est donc plus difficile de fonder et de soutenir une famille et, par conséquent, les parents, en particulier les mères, sont souvent confrontés à des choix impossibles entre leur carrière et les frais de garde d'enfants.

L'équité pour toutes les générations signifie qu'il faut veiller à ce que les parents et les soignants, en particulier les mères, n'aient pas à choisir entre leur carrière ou leur famille. Le gouvernement prend des mesures pour que la vie coûte moins cher aux jeunes familles et pour construire un Canada où chaque génération peut progresser.

En outre, les enfants autochtones bénéficient grandement de l'apprentissage précoce ancré dans leur culture et leur langue. Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Canada favorise l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dirigés par des Autochtones en y investissant, afin que les enfants des Premières Nations, des Inuit et des Métis bénéficient du départ dont ils ont besoin pour réussir dans la vie.

Aujourd'hui, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, s'est joint au chef Darcy Bear de la Whitecap Dakota Nation pour annoncer que le gouvernement du Canada investira 35 000 dollars supplémentaires dans le centre de la petite enfance de la Whitecap Dakota Nation afin d'élaborer et de promouvoir des pratiques exemplaires et des modèles novateurs dans les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. Ce financement provient des projets d'amélioration de la qualité de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones.

Le centre de la petite enfance de la Whitecap Dakota Nation est certifié par la province et peut accueillir jusqu'à 56 enfants âgés de 6 semaines à 12 ans. Le centre est géré par la Whitecap Dakota Nation et est ouvert aux membres de la bande et aux familles non membres. Le centre croit en l'éducation de l'enfant dans sa globalité, sur les plans intellectuel, émotionnel, physique et spirituel, en mettant fortement l'accent sur la culture dakota.

Ce projet fera progresser la vision et les objectifs du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones en créant de nouveaux outils, programmes ou formations pour soutenir le personnel autochtone chargé de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants ayant des besoins particuliers. Le projet créera un espace, des ressources, une expertise et une évaluation de projet pour les enfants neurodivergents.

L'annonce d'aujourd'hui contribuera à améliorer les systèmes autochtones d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, alors que nous travaillons ensemble pour donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie.

En Saskatchewan, les familles bénéficient déjà de services de garde réglementés à 10 dollars par jour, ce qui permet aux parents d'économiser jusqu'à 6 900 dollars par an pour chaque enfant. Pour que toutes les familles puissent bénéficier de ces économies, le gouvernement du Canada a récemment annoncé un investissement supplémentaire de 27,7 millions de dollars sur quatre ans pour construire davantage de places en garderie dans la province.

Citations

« Les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis ont des aspirations et des besoins uniques pour leurs enfants. En soutenant la recherche et le développement d'approches novatrices en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones adaptés à leur culture, le gouvernement du Canada espère faire en sorte qu'un plus grand nombre d'enfants puissent bénéficier d'apprentissage précoce imprégné de leur riche culture. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le centre de la petite enfance de la Whitecap Dakota Nation donne déjà des résultats et nous montre à quoi peuvent ressembler des services de garde d'enfants dirigés par des Autochtones et respectueux de leur culture dans tout le pays. J'ai eu l'honneur de visiter ce centre et de voir de mes propres yeux ce travail de transformation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nos investissements dans l'apprentissage précoce donnent déjà des résultats en termes d'amélioration de l'alphabétisation et de réussite future de nos enfants à mesure qu'ils progressent dans leur scolarité. Ce projet apportera de nouvelles ressources pour répondre aux besoins particuliers des familles de notre communauté, et il sera réalisé de manière à refléter et à honorer notre langue, notre culture et nos modes de vie dakotas. »

Le chef Darcy Bear

Whitecap Dakota Nation

Faits en bref

Toutes les provinces et tous les territoires offrent ou sont en voie d'offrir des services de garde d'enfants réglementés à 10 dollars par jour. Ces progrès, rendus possibles par un soutien fédéral de près de 40 milliards de dollars depuis 2016, y compris l'investissement transformateur de près de 30 milliards de dollars dans le budget de 2021, rendent la vie plus abordable pour les jeunes familles.

par jour. Ces progrès, rendus possibles par un soutien fédéral de près de 40 milliards de dollars depuis 2016, y compris l'investissement transformateur de près de 30 milliards de dollars dans le budget de 2021, rendent la vie plus abordable pour les jeunes familles. La participation des femmes au marché du travail atteint désormais un niveau record de 85,7 %, ce qui signifie que davantage de familles rapportent plus de revenus à la maison et contribuent à la croissance économique du Canada , tout en économisant des milliers de dollars sur les services de garde d'enfants chaque année.

, tout en économisant des milliers de dollars sur les services de garde d'enfants chaque année. Les projets d'amélioration de la qualité de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones visent à faire progresser la vision et les objectifs du cadre pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones par le biais de la recherche et de l'innovation.

Ce projet fait partie de la troisième série de projets d'amélioration de la qualité à recevoir un financement : En 2019-20, 13 projets ont été approuvés pour un total de 4,1 millions de dollars sur deux ans. En 2021-22, 19 projets ont été approuvés pour un total de 9,25 millions de dollars sur deux ans.

Le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones a été élaboré conjointement par le gouvernement du Canada , l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis en 2018. Il adopte une approche fondée sur les distinctions pour renforcer des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones de haute qualité et culturellement appropriés, guidés par les priorités autochtones.

, l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis en 2018. Il adopte une approche fondée sur les distinctions pour renforcer des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones de haute qualité et culturellement appropriés, guidés par les priorités autochtones. Le budget de 2017 prévoyait jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur dix ans, à partir de 2018-19, pour soutenir le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement et pour renforcer les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants culturellement appropriés pour les enfants et les familles autochtones.

Pour soutenir cet investissement sur dix ans, l'Énoncé économique de l'automne de 2020 s'est engagé à rendre ce financement permanent et continu à hauteur de 210 millions de dollars par an, à partir de 2028-29.

Le budget 2021 a investi 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans et 542 millions de dollars en financement permanent pour mettre en œuvre ce cadre afin de garantir que les systèmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants répondent aux besoins des familles autochtones, où qu'elles vivent.

Outre le financement de ce projet d'amélioration de la qualité, la Whitecap Dakota Nation reçoit également des fonds au titre du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones pour soutenir ses programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, sa gouvernance et son infrastructure.

