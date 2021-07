VANCOUVER, BC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les corridors commerciaux du Canada qui aident notre économie, assurent la relance de l'économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne.



Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le Fonds national des corridors commerciaux a reçu officiellement un financement supplémentaire d'un montant de 1,9 milliard de dollars et que des projets pouvaient maintenant être financés. Les demandes sont actuellement reçues et évaluées dans le cadre de l'appel de propositions continu du Fonds.

Le Fonds veille à ce que le réseau de transport du Canada soit bien placé pour attirer d'autres investissements du secteur privé, réduire les obstacles au commerce, et aider les entreprises à se développer, créer des emplois et rester compétitives pendant la période de relance suivant la pandémie. De plus, le Fonds renforce la résilience à long terme et répond aux besoins urgents en transport dans les régions de l'Arctique et du Nord en assurant qu'au moins 15 % du financement renouvelé est strictement consacré à cette région.



Transports Canada administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

« Au fur et à mesure que le Canada surmonte la pandémie, il est important que nous soutenions des projets qui créent des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. En finançant des investissements dans nos routes, nos chemins de fer, nos routes aériennes et nos routes maritimes, nous allons rebâtir en mieux le Canada tout en augmentant notre compétitivité à l'échelle mondiale. »

Le budget de 2021 prévoit un montant supplémentaire de 1,9 milliard de dollars affecté au Fonds national des corridors commerciaux pour des investissements stratégiques dans le transport partout au Canada .

. Ce nouveau financement s'ajoutera aux 1,9 milliard de dollars engagés à ce jour pour 89 projets à l'échelle nationale par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux. Grâce à des partenaires des secteurs privé et public qui se joignent au gouvernement fédéral avec leurs propres contributions, ces projets représentent des investissements totalisant 3,9 milliards de dollars.

Les demandeurs qui souhaitent se renseigner au sujet des possibilités de financement de leurs initiatives sont encouragés à entrer en contact avec les représentants de Transports Canada, qui pourront leur donner des informations sur le processus.

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique.

. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique. Le Fonds national des corridors commerciaux constitue un volet du « plan Investir dans le Canada » de 180 milliards de dollars, la stratégie adoptée par le gouvernement du Canada pour répondre à ses besoins à long terme en matière d'infrastructure.

pour répondre à ses besoins à long terme en matière d'infrastructure. La qualité des infrastructures de transport du Canada et l'efficacité de ses corridors commerciaux sont essentielles au succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial.

et l'efficacité de ses corridors commerciaux sont essentielles au succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Dans l'agglomération de Vancouver , le Fonds national des corridors commerciaux accorde 374 millions de dollars à 16 projets qui permettront de faire du port canadien le plus achalandé une porte routière, ferroviaire et maritime plus fluide. Grâce à des contributions provenant de partenaires, le total des investissements a été porté à 967 millions de dollars pour appuyer le commerce et la croissance.



