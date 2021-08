Le gouvernement du Canada investira 20 millions de dollars au cours des 2 prochains exercices financiers dans d'importants travaux d'infrastructure au Centre Harbourfront

TORONTO, le 11 août 2021 /CNW/ - Les arts et la culture resserrent les liens qui unissent nos communautés. La présence d'espaces qui rassemblent les artistes et le public contribue à la vitalité de notre pays.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les infrastructures culturelles et communautaires aident à édifier des communautés fortes, dynamiques et prospères. Voilà pourquoi le gouvernement fera d'importants investissements dans le Centre Harbourfront de Toronto, un centre culturel d'importance qui contribue à la vitalité du secteur portuaire de Toronto en plus d'être un pôle d'attraction pour les visiteurs du Canada et du monde entier.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et députée de Toronto-Danforth, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé que le gouvernement du Canada affecterait 20 millions de dollars au Centre Harbourfront au cours des deux prochaines années pour des travaux d'infrastructure urgents. Comme le précise le budget de 2021, ces fonds sont octroyés par l'entremise du Programme de financement fédéral du Centre Harbourfront du ministère du Patrimoine canadien.

Cet investissement permettra d'entreprendre des travaux de réparations et d'amélioration urgents afin de mettre à niveau les installations et les espaces publics. Certains de ces travaux portent sur la sécurité et sont nécessaires pour accueillir à nouveau les artistes, les visiteurs, les spectateurs et le personnel qui ont dû relever des défis extraordinaires en raison de la pandémie de COVID-19. Cet investissement dans le Centre Harbourfront servira non seulement à améliorer les infrastructures, mais aussi à améliorer l'accès aux activités artistiques, culturelles et récréatives en plus de multiplier les occasions de mettre en valeur la diversité et la richesse du Canada.

Citations

« Ce centre culturel et artistique torontois joue un rôle unique et inestimable dans le développement de l'expression culturelle canadienne et dans la présentation artistique professionnelle au Canada. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir l'amélioration des infrastructures et des espaces culturels du Centre Harbourfront de Toronto, une destination phare pour la communauté. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement est très heureux de contribuer à ce chantier, et je suis fière d'annoncer aujourd'hui cet investissement important. Nous soutenons ainsi un des principaux centres artistiques et culturels de la région, dont profiteront les Torontois et les visiteurs pendant de nombreuses années. »

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et députée de Toronto-Danforth

« L'important appui financier de Patrimoine canadien reconnaît le rôle essentiel que le Centre Harbourfront joue en accueillant un large éventail d'artistes et de groupes dans ses lieux de diffusion depuis près de 50 ans. Ce financement nous permettra de continuer à construire un centre culturel inclusif et durable et à réparer l'infrastructure vieillissante, avec une attention particulière pour l'accessibilité. Nous pourrons ainsi offrir une programmation de calibre mondial à notre public. Nous remercions Patrimoine canadien au nom des millions de visiteurs qui se joignent à nous chaque année. Nous nous réjouissons à la perspective d'une réouverture sécuritaire et réussie et nous serons ravis de servir notre collectivité encore longtemps. »

--Marah Braye, présidente-directrice générale, Centre Harbourfront

Les faits en bref

Le Centre Harbourfront présente des activités et des spectacles artistiques et culturels pour animer, instruire et divertir le public dans le quartier portuaire de Toronto. On estime que près de 5 millions de personnes le visitent chaque année.

Le Programme de financement fédéral du Centre Harbourfront octroie du financement destiné au fonctionnement du Centre Harbourfront, ce qui lui permet d'offrir un accès à des programmes et activités culturels, éducatifs et récréatifs sur les berges de Toronto, de payer une partie de ses frais fixes d'exploitation, de mettre à profit ses autres sources de financement et de mettre en œuvre des stratégies de rentabilisation.

Liens connexes

Budget de 2021

Le Centre Harbourfront (en anglais seulement)

Liens connexes

