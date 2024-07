Le gouvernement du Canada appuie la tenue de ComediHa! salue Montréal

MONTRÉAL, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Le Quartier des spectacles de Montréal accueille cet été le festival d'humour ComediHa! dans le cadre de son 25e anniversaire.

Aujourd'hui, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ainsi que la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pascale St‑Onge, dévoilent le financement que le gouvernement du Canada a accordé au Festival International du Rire ComediHa! pour la mise en place de son événement d'humour unique à Montréal : ComediHa! Salue Montréal.

DEC a accordé une contribution non remboursable de 600 000 dollars dans le cadre de son Programme de développement économique du Québec (PDEQ) pour la promotion et la mise en place du festival à Montréal.

Pour sa part, Patrimoine canadien a alloué un montant de 600 000 dollars pour 2024‑2025 dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ce financement permet la présentation d'un festival d'humour à Montréal du 18 au 28 juillet 2024. L'événement propose à la communauté une programmation extérieure gratuite ainsi que des spectacles payants en salles. Les activités se déroulent à la Place des Festivals et dans plusieurs salles environnantes.

Citations

« Montréal est reconnue comme une plaque tournante de l'humour qui attire chaque année des millions de touristes du monde entier. C'est pourquoi je suis fière que notre gouvernement appuie la tenue de l'événement d'humour ComediHa! salue Montréal qui contribue à préserver la place importante qu'occupe la métropole dans cette industrie. Je salue le travail de toute l'équipe pour la mise en place de cette programmation impressionnante. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Chaque été, les festivals font vibrer Montréal. Favoriser des événements comme ComediHa! nous permet de nous retrouver, de rire et de partager des moments précieux. Ce festival apporte du bonheur aux Montréalais et aux visiteurs. Le soutien financier en partenariat avec les différents ordres de gouvernement permet de célébrer la créativité et la joie de vivre qui caractérisent notre ville. »

- L'honorable Pascale St‑Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Depuis sa fondation en 1997, ComediHa! s'est imposé comme un acteur majeur dans l'industrie du spectacle vivant, des festivals, du cinéma, de la télévision et de la distribution. Avec une équipe passionnée de plus de 100 employés permanents et près de 4 000 employés temporaires répartis entre Québec, Montréal, Paris et Hollywood , ComediHa! met tout en œuvre pour « Faire rire le monde partout dans le monde ».

et , ComediHa! met tout en œuvre pour « Faire rire le monde partout dans le monde ». Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Le Programme de développement économique du Québec de DEC aide les communautés à saisir desoccasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Liens connexes

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

