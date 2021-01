L'islamophobie, la haine et la discrimination n'ont pas leur place au Canada

GATINEAU, QC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Il y a quatre ans, un acte de terreur coûtait la vie de six personnes à la Grande Mosquée de Québec, et en blessait gravement 19 autres. Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane, Aboubaker Thabti étaient pères, époux, proches, collègues et musulmans. Leur mort a été déchirante pour leurs proches, les communautés musulmanes du monde entier et l'ensemble de la population canadienne. L'islamophobie, la haine, la radicalisation, mais aussi le déni de ces réalités, sont à l'origine de ce crime ignoble.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'intention du gouvernement du Canada de faire du 29 janvier la « Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie », en l'honneur des victimes et en solidarité avec les survivants de cette tragédie.

L'islamophobie est une réalité concrète et quotidienne pour les communautés musulmanes d'ici et d'ailleurs. Nous avons l'obligation de nous souvenir de ces victimes et la responsabilité de contrer la discrimination et de continuer à bâtir un Canada plus inclusif.

« Cette tragédie nous rappelle l'urgence d'agir contre les propos haineux et la radicalisation en ligne. Notre gouvernement s'apprête à introduire de nouvelles réglementations qui exigeront des plateformes en ligne de retirer les contenus illégaux et haineux, avant qu'ils ne causent davantage de dommage et de préjudice. C'est avec ce type d'action que nous ferons du Canada un pays plus sécuritaire et plus inclusif. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je joins ma voix à celle des Canadiens musulmans - en fait à celle de tous les Canadiens - pour dénoncer la haine qui nourrit l'islamophobie. Face à la peur et à l'intolérance, soyons tous forts et unis. Cette Journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie nous permettra non seulement de ne jamais oublier cet horrible événement, mais également de poursuivre nos actions pour rendre ce pays plus ouvert et inclusif d'un océan à l'autre. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« C'est dans un esprit solennel de respect et de dignité que nous établissons aujourd'hui la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. Nous avons beaucoup appris et continuons à apprendre de la force, du courage et de la dignité des survivants et des familles des victimes. Aujourd'hui, nous exprimons toute notre solidarité avec les membres de la communauté. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec

« Le gouvernement du Canada est solidaire de la communauté musulmane de Québec et du Canada tout entier. On ne doit jamais oublier le 29 janvier 2017 et les dangers qui nous guettent quand l'ignorance, la peur et la haine s'emparent de l'âme d'un homme. Cette journée nous servira dorénavant de rappel : il faut toujours rester vigilant et combattre l'islamophobie et l'intolérance sous toutes ses formes. Individuellement et collectivement, nous devons toujours faire attention à ce que l'on sème et ce que l'on cultive; et nous devons tendre vers plus de compréhension, de paix et de respect. »

− Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

Le 29 janvier 2017, 6 personnes ont été tuées et 19 autres ont été grièvement blessées dans un attentat terroriste survenu au Centre culturel islamique de Québec.

En hommage aux victimes de l'attentat de la Grande Mosquée, la Ville de Québec a fait ériger, en collaboration avec Patrimoine canadien et le gouvernement du Québec, le mémorial Vivre ensemble. Inaugurée le 1er décembre dernier, cette œuvre touchante symbolise la rencontre entre les différentes communautés. Elle est aménagée en deux zones, l'une près du Centre culturel islamique et l'autre zone au site patrimonial de la Visitation, de tradition catholique.

