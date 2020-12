L'appui de Développement économique Canada pour les régions du Québec a permis d'assurer la pérennité et la croissance des entreprises, de créer et de maintenir plus de 31 365 emplois et de planifier la relance post-COVID-19.

MONTRÉAL, le 22 déc. 2020 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME et les organismes de développement économique constituent l'épine dorsale de l'économie régionale et des collectivités. Ils sont une source de bons emplois locaux et font la fierté de leur communauté. Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) répond présent, au nom du gouvernement du Canada, quand il s'agit d'accompagner les entrepreneurs qui cherchent à innover, à croître ou à devenir plus compétitifs. C'est vrai plus que jamais en ces temps incertains. Pour atténuer les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs, DEC a multiplié les mesures d'aide visant à les soutenir.

À l'écoute des besoins des entrepreneurs

Unique en son genre, la crise sanitaire a bouleversé tout l'écosystème économique. Au cours de cette année marquée par des enjeux sans précédent, DEC est allé à la rencontre des entreprises et des organismes afin de bien comprendre les impacts de la pandémie sur l'économie de nos régions, de cerner les défis que ceux-ci occasionnent et de proposer des solutions concrètes.

L'Agence a d'abord offert des assouplissements dans les ententes avec ses clients existants ainsi que dans les modalités de remboursement des contributions financières qu'elle avait précédemment octroyées. Elle a ensuite mis en place le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), un programme national administré par DEC au Québec.

Le FARR, doté à ce jour d'une enveloppe de plus de 280 M$ au Québec, a permis d'offrir du financement et du soutien technique aux entreprises et collectivités québécoises, ainsi que de créer et maintenir 29 688 emplois en date du 11 décembre 2020. Ce fonds a pu être déployé avec succès partout au Québec grâce à la collaboration d'organismes, dont les réseaux des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC), des Centres d'aide aux entreprises (CAE) et de PME MTL. Le FARR a permis de fournir les liquidités nécessaires pour que les entreprises, comme la Distillerie des Marigots, en Gaspésie, ou le Coffret de Rachel, à Montréal, puissent passer à travers la crise, maintenir des emplois et s'adapter à la nouvelle réalité.

Dès le début de la pandémie, DEC a été au cœur des échanges qui avaient lieu dans les cellules de crise auxquelles participaient les acteurs des écosystèmes régionaux. L'Agence a maintenu ce dialogue tout au long de l'année, notamment avec la participation de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, à des rencontres thématiques pendant l'été et au mouvement Relançons MTL à la fin de l'automne.

Du soutien financier pour des projets significatifs

En 2020, outre ses mesures d'aide et ses assouplissements liés à la COVID-19, DEC a soutenu 329 projets par l'entremise de sa programmation régulière, au moyen de contributions financières totalisant plus de 187 M$, toutes industries confondues. Ces projets ont également mené à la création ou au maintien de 1 680 emplois. Un appui de taille qui a contribué à rendre l'économie des régions québécoises plus prospère et inclusive.

Cette année, DEC a permis de concrétiser des projets structurants et vecteurs de croissance dans toutes les régions du Québec, en investissant notamment :

7 M$ dans l'Alliance de l'industrie touristique du Québec pour offrir un soutien financier aux PME touristiques québécoises afin qu'elles s'adaptent aux nouvelles normes sanitaires et lancent des campagnes de promotion ciblées;

près de 5 M$ dans l'Association de l'aluminium du Canada pour assurer la traçabilité de l'aluminium canadien et maintenir des conditions favorables au développement de l'industrie.

Transition numérique, automatisation, soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs, appui à l'industrie agroalimentaire et aux manufacturiers innovants : les interventions de DEC ont fait une vraie différence dans la plupart des secteurs et dans toutes les régions québécoises.

Un Québec résilient grâce à l'appui de DEC

Présent toute l'année sur le terrain, DEC continuera de chercher, avec les acteurs économiques de tous les secteurs, les meilleures façons d'appuyer les entreprises et les organismes pour permettre aux entrepreneurs de rebondir. DEC sera là pour accompagner le Québec vers la relance et aider les PME à tirer avantage des occasions qui se dessinent dans la nouvelle économie qui prend forme.

Citations

« Les décisions que nous prenons maintenant auront un impact majeur sur notre prospérité future ‒ et le gouvernement du Canada choisit d'investir. Notre message aux travailleurs, aux PME et aux communautés du Québec est clair : nous avons été là pour vous et nous le sommes toujours pour vous accompagner jusqu'à une réouverture progressive de notre économie. Nous visons à créer de bons emplois locaux et à bâtir l'économie de demain : une économie inclusive, plus forte et prospère pour tous. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Cette année sans précédent nous aura tous marqués, et particulièrement nos précieux entrepreneurs. Le gouvernement du Canada a très vite saisi l'importance de les aider à passer à travers la crise et DEC est intervenu très rapidement pour les aider à maintenir la tête hors de l'eau. Je suis fière de ce que nous avons accompli cette année. Nous avons réussi à livrer nos prestations habituelles et nous avons également été là pour les entreprises et les organismes, et ce, en allégeant leur fardeau en lien avec les impacts de la COVID-19 sur l'ensemble de l'économie. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

Faits en bref

En date du 11 décembre 2020, DEC a investi plus de 187 M$ par l'entremise de ses programmes réguliers pour soutenir 329 projets d'entreprises et d'organismes visant à accroître leur capacité de production, à embaucher du personnel et à acquérir de nouvelles technologies spécialisées afin d'améliorer leur productivité.

L'aide consentie par le biais du FARR a été accordée par DEC avec la collaboration des SADC et des CAE du Québec, de PME MTL et d'autres organismes offrant de l'aide technique. En date du 11 décembre 2020 :

DEC avait autorisé des aides totalisant plus de 97 M$ à 521 entreprises et organismes, contribuant ainsi au maintien de 7 881 emplois, partout au Québec.



Les SADC et les CAE avaient autorisé des prêts totalisant 71,3 M$ et offert de l'aide technique à 3 630 entreprises et organismes, contribuant ainsi au maintien de 16 303 emplois dans les communautés rurales du Québec.



PME MTL avait autorisé des prêts totalisant près de 25 M$ à 699 entreprises, contribuant ainsi au maintien de plus de 3 379 emplois à Montréal.



L'aide technique offerte par différents organismes au Québec a permis de soutenir 784 entreprises et organismes, contribuant au maintien de 2 036 emplois.

Le FARR fait partie du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et contribue à remplir l'engagement du gouvernement du Canada de créer ou de rétablir un million d'emplois dans tout le pays. En plus du FARR, DEC poursuit la mise en œuvre du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer (FCSPM) au Québec, doté d'une enveloppe de 9,1 M$ destinés aux transformateurs de poissons et de fruits de mer.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est ministre responsable des six agences de développement économique régional, dont DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est ministre responsable des six agences de développement économique régional, dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

