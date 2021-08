VANCOUVER, BC, le 4 août 2021 /CNW/ - Les jeunes sont parmi les Canadiens qui ont subi le plus dur contrecoup de la pandémie de COVID‑19. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements historiques pour veiller à ce que les jeunes aient le soutien et les occasions d'emploi dont ils ont besoin pour se bâtir une longue et brillante carrière. C'est dans cette optique qu'ont été créés plus de 300 000 emplois pour les jeunes et les étudiants depuis le début de la pandémie et que la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants a offert un soutien du revenu à plus de 700 000 étudiants l'été dernier.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a rencontré des jeunes de Repaires jeunesse du Canada pour discuter de l'emploi chez les jeunes et des possibilités offertes par Emploi d'été Canada et la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Pendant cette discussion, la ministre Qualtrough a souligné l'importance de partenaires comme Repaires jeunesse du Canada qui réalise 123 projets dans le cadre d'Emplois d'été Canada, ce qui permet de créer 1 187 occasions d'emploi offertes aux jeunes cet été. Ces emplois permettront aux jeunes Canadiens d'acquérir une vaste expérience de travail. Il s'agit de postes importants comme ceux de moniteur de camp, de chef de camp, d'intervenant auprès des enfants et des jeunes ou encore de coordonnateur en matière de santé et de sécurité. Repaires jeunesse du Canada mènera également deux projets de la Stratégie emploi et compétences jeunesse qui aideront 90 jeunes dans leur cheminement vers les compétences et l'emploi. Au total, ces projets représentent un investissement fédéral de 7,6 millions de dollars.

En date du 1er août 2021, plus de 160 000 possibilités d'Emplois d'été Canada avaient été offertes aux jeunes Canadiens, dans un large éventail de domaines, afin de veiller à ce que les jeunes, en particulier ceux qui sont confrontés à des obstacles, acquièrent les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir leur transition vers le marché du travail. Ces offres d'emploi peuvent être consultés à l'adresse guichetemplois.gc.ca/jeunesse.

Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à investir près de 5,7 milliards de dollars sur les cinq prochaines années afin d'aider les jeunes Canadiens à terminer leurs études, à acquérir de nouvelles compétences et à bénéficier d'un nombre plus élevé de possibilités d'emploi. Cela s'ajoute aux 7,4 milliards déjà consacrés à des mesures de soutien des jeunes depuis le début de la pandémie. Des milliers de jeunes Canadiens additionnels pourront tirer profit de ces investissements sans précédent du gouvernement :

environ 37 000 nouveaux emplois dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse au cours des deux prochaines années;

quelque 220 000 postes dans le cadre d'Emplois d'été Canada pour les saisons de 2021 et de 2022 du programme;

pour les saisons de de 2022 du programme; 50 000 placements d'apprentissage en milieu de travail anticipés dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants en 2021-2022;

au moins 85 000 placements d'apprentissage en milieu de travail sur cinq ans à compter de 2021-2022 dans le cadre des programmes de Mitacs;

28 000 possibilités de formation et d'emplois offertes aux jeunes Canadiens dans le cadre du Programme canadien d'adoption des technologies numériques en 2021-2022.

Cette série de mesures constitue la réponse du gouvernement du Canada à la crise actuelle. À travers le monde, il s'agit là de la plus importante série de mesures de soutien destinée aux jeunes.

Citations

« Il n'y a qu'un mot pour décrire le travail accompli par Emplois d'été Canada cette année : révolutionnaire. Grâce au nombre record de 160 000 occasions d'emploi offertes dans l'ensemble du pays, des dizaines de milliers de jeunes Canadiens pourront acquérir une expérience de travail précieuse, dont ils tireront avantage pour le reste de leur vie. Pour que nous puissions rebâtir, et bâtir mieux, il faut que tous les Canadiens aient la possibilité de travailler, d'apprendre et de réussir. Notre gouvernement continuera d'apporter un soutien aux jeunes ainsi qu'aux nombreux employeurs de tout le pays qui créent de nouvelles possibilités d'emploi à l'intention des jeunes pour les aider à progresser et à réussir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Les répercussions de la pandémie sur les enfants, les jeunes et les familles ont été considérables. Les jeunes, en particulier, subissent un stress et rencontrent des obstacles comme jamais auparavant. Nous félicitons le gouvernement fédéral d'avoir rendu les exigences d'Emplois d'été Canada plus souples. Cela était bien nécessaire pour permettre à nos clubs de mieux répondre aux besoins des collectivités qu'ils desservent et de mieux continuer à jouer un rôle important en soutenant l'emploi des jeunes, en les aidant à épargner pour leur avenir, à acquérir une expérience professionnelle indispensable et à redonner à leur collectivité. »

- Le président et chef de la direction de Repaires jeunesse du Canada, Owen Charters

Les faits en bref

Emplois d'été Canada fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui vise à donner aux jeunes Canadiens de 15 à 30 ans des occasions d'emploi rémunérés afin qu'ils puissent s'épanouir sur le plan professionnel et améliorer leurs compétences en travaillant dans le secteur sans but lucratif, le secteur public et les petites entreprises. Elle soutient également la prestation de services communautaires essentiels aux Canadiens.

Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, des assouplissements temporaires semblables à ceux instaurés en 2020 ont été apportés au programme, afin que davantage de jeunes Canadiens puissent postuler. Ils comprennent :

une subvention salariale bonifiée, afin que les employeurs des secteurs privé et public puissent également recevoir jusqu'à 75 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial pour chaque employé (les organismes sans but lucratif continueront à recevoir 100 % du salaire);



une prolongation de la date de fin d'emploi au 26 février 2022;



la permission pour les employeurs d'embaucher du personnel à temps partiel.

La période de demande pour les employeurs voulant recevoir du financement dans le cadre d'Emploi d'été Canada 2021 s'est terminée le 3 février 2021. Emploi et Développement social a reçu plus de 50 000 demandes, pour plus de 240 000 emplois. Plus de 45 000 projets ont reçu des fonds, ce qui représente plus de 160 000 possibilités d'emplois.

Les emplois financés par Emplois d'été Canada ont commencé le 26 avril 2021. La date limite pour commencer son travail est le 15 janvier 2022. Le dernier jour de travail dans le cadre de tous ces emplois est le 26 février 2022, conformément à l'entente de prolongement.

