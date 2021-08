Le gouvernement annonce de nouvelles initiatives pour aider les nouvelles arrivantes racisées à réussir au Canada

OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider toutes les femmes et les filles au Canada à réaliser leur plein potentiel. Un volet central de cet engagement consiste à éliminer les obstacles particuliers qui peuvent parfois se dresser sur leur chemin. Ces obstacles peuvent être particulièrement importants pour les nouvelles arrivantes racisées, et ceux-ci ont pris de l'ampleur depuis le début de la pandémie. Ils ont une incidence disproportionnée sur les femmes.

Pour s'attaquer à ces difficultés et pour créer davantage de possibilités pour les nouvelles arrivantes racisées, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui son soutien envers 11 projets novateurs dans le cadre de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées avec un financement fédéral de 2,1 millions de dollars. Les travaux à cet égard ont commencé en 2018, lorsqu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a d'abord appuyé 21 projets visant à aider les nouvelles arrivantes racisées à trouver un emploi, à se perfectionner et plus encore. Aujourd'hui, le gouvernement prolonge son soutien à 11 de ces projets afin de continuer à aider les nouvelles arrivantes.

Ces projets aideront les nouvelles arrivantes racisées à trouver de bons emplois bien rémunérés qui leur permettront de réussir au Canada, en éliminant les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées : la discrimination fondée sur le sexe ou la race, les emplois précaires ou à faible revenu, l'absence de services de garde d'enfants abordables et l'insuffisance des ressources de soutien social. Certains projets aborderont également la question importante de la reconnaissance des titres de compétences, par exemple en aidant les femmes ayant une formation internationale en informatique à mettre leurs compétences à profit au Canada. De plus, certains projects permettront aux nouvelles arrivantes racisées de faire des stages pour améliorer leurs compétences et leurs capacités dans un contexte de travail au Canada et réduire davantage les obstacles à leur intégration et à leur réintégration dans le marché du travail canadien.

Ces grands projets font partie d'un investissement plus important de 15 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées, annoncé pour la première fois dans le budget de 2021. Ils représentent également un élément clé des efforts continus du gouvernement pour soutenir les personnes qui ont été le plus durement touchées par la pandémie. Ces initiatives importantes s'appuient sur les progrès que nous avons déjà réalisés et tracent la voie en vue d'aider toutes les nouvelles arrivantes racisées à s'épanouir dans ce pays.

L'Initiative pilote continuera de mettre en œuvre des programmes ciblés fondés sur des pratiques prometteuses à ce jour, notamment intégrer des possibilités d'exploration de carrière dans les programmes pour aider les nouvelles arrivantes avec des objectifs de carrière et de formation précis; préparer des plans d'action pour aider les nouvelles arrivantes à gagner de la confiance, ce qui représente un obstacle propre à l'exploration du marché du travail canadien. Ensemble, les activités et l'Initiative pilote permettront de recueillir des données probantes sur les services et les approches qui sont parmi les plus efficaces pour aider les nouvelles arrivantes racisées à s'épanouir sur le marché du travail canadien.

Le ministre Mendicino était également heureux de souligner que parmi les projets récemment conclus dans le cadre de cette initiative pilote, bon nombre ont permis à de nouvelles arrivantes de recevoir un soutien précieux pour accéder à l'emploi. Ces projets offraient des approches novatrices en matière d'emploi pour les nouvelles arrivantes racisées, notamment de l'aide à la recherche d'emploi, de la formation sur les compétences numériques de base, du soutien en santé mentale et des placements professionnels avec suivi.

« Le Canada ne peut atteindre son plein potentiel que si chacun atteint le sien. Ces projets importants aideront les nouvelles arrivantes racisées à jeter les bases de leur réussite : trouver un bon emploi bien rémunéré. Comme nous l'avons déjà dit, c'est à la fois la bonne chose à faire pour notre société et la chose la plus judicieuse à faire pour notre économie. En éliminant les obstacles auxquels sont confrontées les nouvelles arrivantes racisées, nous les aidons à contribuer encore davantage à leur communauté et à leur pays. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

L'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées, lancée en décembre 2018 sous l'appellation Projet pilote pour les nouvelles arrivantes de minorités visibles, a engagé 31,9 M$ sur 3 ans pour soutenir l'emploi et l'avancement professionnel des nouvelles arrivantes racisées.

Au total, 40 organisations ont reçu un financement dans le cadre de l'initiative pilote.

Le revenu annuel médian des nouvelles arrivantes racisées est le plus faible de tous les groupes de nouveaux arrivants, soit de 26 624 $, comparativement à 30 074 $ pour les nouvelles arrivantes non racisées, à 35 574 $ pour les nouveaux arrivants de sexe masculin racisés et à 42 591 $ pour les nouveaux arrivants de sexe masculin racisés.

D'après le recensement de 2016, le taux de chômage chez les nouvelles arrivantes racisées (9,7 %) est supérieur à celui des nouveaux arrivants de sexe masculin racisés (8,5 %) et des nouveaux arrivants de sexe masculin non racisés (6,4 %).

Le financement des projets prolongés sera accordé jusqu'au 31 mars 2022.

