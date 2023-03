OTTAWA, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le Canada prospère quand les jeunes ont accès à l'éducation dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue d'investir dans les jeunes et s'assure qu'ils ont accès au soutien financier nécessaire pour terminer leurs études et faire la transition au marché du travail.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé l'élimination permanente des intérêts pour les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants. Cette importante mesure réduira le fardeau financier des jeunes Canadiens qui commencent leur carrière.

Ce changement aidera chaque année plus de 1,2 million de diplômés de niveau postsecondaire au Canada, et ce, à compter du 1er avril 2023. Éliminer les intérêts permettra à l'emprunteur étudiant moyen d'économiser 520 $ par année, selon les taux d'intérêt en ce moment en vigueur.

En ce qui concerne les étudiants actuels, le gouvernement propose dans le budget de 2023 d'améliorer l'aide financière pour l'année scolaire à compter du 1er août 2023. Il propose d'augmenter les bourses d'études canadiennes de 40 %, portant ainsi à 4 200 $ le montant offert aux étudiants à plein temps; de faire passer de 210 $ à 300 $ par semaine d'étude la franchise exemptée d'intérêt des prêts d'études canadiens; et d'éliminer l'obligation pour les étudiants majeurs de subir une évaluation de crédit lorsqu'ils cherchent à obtenir une bourse ou un prêt d'études fédéral pour la première fois. Cette série de changements appuie l'engagement du Canada à assurer l'accès à tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 : Éducation de qualité.

Citation

« La vie coûte plus cher aux Canadiens, y compris aux étudiants et aux diplômés récents. C'est pourquoi le gouvernement a éliminé pour de bon les intérêts sur les prêts d'études canadiens et sur les prêts canadiens pour apprentis. En ajoutant cela aux mesures proposées dans le budget de 2023 cette semaine, le gouvernement aide les étudiants et les nouveaux diplômés à terminer leurs études, à garder un peu d'argent dans leurs poches et à bien intégrer le marché du travail. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

L'élimination permanente des intérêts sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis a été annoncée pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2022.

On estime que ce changement coûtera 2,7 milliards de dollars sur cinq ans et 556,3 millions de dollars par année par la suite.

Les étudiants devront continuer de payer les intérêts accumulés sur les prêts avant le 1 er avril 2023.

avril 2023. L'accumulation d'intérêts sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis a été temporairement suspendue en 2020, et cette mesure deviendra permanente à compter du 1 er avril 2023.

cette mesure deviendra permanente à compter du 1 avril 2023. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne participent pas au Programme canadien d'aide financière aux étudiants. Ils reçoivent des versements du gouvernement du Canada pour la gestion de leur propre programme d'aide financière aux étudiants.

ne participent pas au Programme canadien d'aide financière aux étudiants. Ils reçoivent des versements du gouvernement du Canada pour la gestion de leur propre programme d'aide financière aux étudiants. Cette annonce appuie la mise en œuvre, par le gouvernement du Canada, de l'objectif de développement durable 4 (éducation de qualité) du Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui a été adopté par les Nations Unies en vue de bâtir des communautés plus fortes, sécuritaires et inclusives au sein desquelles personne n'est laissé pour compte. L'élimination des intérêts sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis aidera à réduire le fardeau financier associé aux études postsecondaires et permettra à plus de Canadiens d'avoir accès à une éducation inclusive et de qualité.

