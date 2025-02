WINNIPEG, MB, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Les jeunes canadiens sont motivés et désireux de se joindre au marché du travail. Pourtant, nombre d'entre eux continuent de se heurter à des obstacles à l'emploi qui nuisent à leur réussite financière et à leur épanouissement personnel. Par conséquent, le gouvernement du Canada crée des possibilités d'emploi et de formation pour les jeunes grâce à son éventail complet de programmes qui leur sont destinés, dont la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, aux côtés du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Terry Duguid, et du député de Winnipeg Nord, Kevin Lamoureux, a annoncé un financement de plus de 23 millions de dollars pour la SECJ. Ces fonds appuieront plus de 35 nouveaux projets qui transformeront la vie de 1 600 jeunes aux prises avec des obstacles à l'emploi en les aidant à trouver et à conserver de bons emplois.

La ministre en a fait l'annonce lors d'une visite au Co-op Community Health Centre inc. (NorWest), l'une des quatre organisations de la ville ayant un projet en cours dans le cadre de la SECJ. Ces quatre organisations, NorWest, Elmwood Community Resource Centre, Momentum Centre inc. et Pluri-elles (Manitoba) inc., offrent des possibilités à 315 jeunes de Winnipeg qui se heurtent à des obstacles en leur permettant d'acquérir les compétences et l'expérience nécessaires à leur réussite future sur le marché du travail. D'autres projets devraient être amorcés à Winnipeg plus tard cette année.

La SECJ accorde du financement à des organismes pour qu'ils offrent une gamme d'activités visant à aider les jeunes de 15 à 30 ans à surmonter les obstacles à l'emploi. Les projets financés permettront d'offrir des services d'aide à l'emploi souples et des mesures de soutien holistiques adaptées à chaque personne, afin qu'elle puisse acquérir des compétences transférables qui auront une incidence positive et durable sur sa carrière. Les activités financées peuvent comprendre le mentorat, l'encadrement, la formation, des services intégrés (comme le soutien pour les personnes à charge et le counseling en santé mentale) et des stages coop rémunérés dans divers secteurs, et elles visent toutes à fournir aux participants les outils dont ils ont besoin pour réussir.

Citations

« Le Canada excelle lorsque chacun bénéficie d'une juste chance de réussir. Cette chance, il ne s'agit pas d'un privilège, c'est un droit, et en tant que gouvernement, il est de notre devoir de veiller à ce que tous les jeunes aient le soutien nécessaire pour prospérer. Cet investissement supplémentaire se révélera crucial pour aider les jeunes à relever des défis et à acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour faire leur entrée sur le marché du travail et façonner leur propre avenir. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Comprendre les défis auxquels les jeunes doivent faire face aujourd'hui et la manière dont le gouvernement peut travailler avec les parties prenantes pour garantir que davantage de jeunes aient des opportunités d'emploi est bon pour notre économie et bien plus encore. »

-Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord et secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Nous avons beaucoup de chance de pouvoir offrir de la formation axée sur les compétences et des emplois de qualité aux jeunes ici, à Winnipeg, grâce au financement accordé par Emploi et Développement social Canada à NorWest Co-op Community Health. Depuis que nous avons entrepris ce travail en 2020, nous avons travaillé avec de nombreux jeunes et fait tout en notre pouvoir pour les aider à être tout ce qu'ils peuvent être et à réaliser leur plein potentiel, que ce soit en favorisant leur retour à l'école ou en les aidant à occuper un emploi stable, entre autres. Ces fonds nous aideront à créer un filet de sécurité pour les jeunes et à prendre le temps de les aider à atteindre leurs objectifs. »

- Le coordonnateur du développement communautaire à la NorWest Co-op Community Health, Corey Mohr

« Cet investissement dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse constitue un véritable coup de pouce pour les jeunes de Winnipeg. Il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, il s'agit également de donner aux jeunes les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour s'épanouir. Je suis fier de voir ces organisations locales se mobiliser et contribuer à façonner un avenir meilleur pour notre communauté. »

- Le ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Terry Duguid

Faits en bref

L'investissement supplémentaire de plus de 23 millions de dollars annoncé aujourd'hui vient appuyer l'engagement qu'a pris le gouvernement dans le budget de 2024 de créer 90 000 possibilités de stages et d'occasions de soutien à l'emploi pour les jeunes en 2025-2026.

En juillet 2024, le gouvernement a annoncé un financement de 370 millions de dollars dans le cadre du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'EDSC pour appuyer plus de 200 projets qui aideront 22 000 jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à obtenir des emplois enrichissants qu'ils pourront occuper longtemps. Ce financement supplémentaire porte l'investissement total dans le programme SECJ d'EDSC à plus de 393 millions de dollars pour la période allant de 2024 à 2028.

Les autres groupes prioritaires sont notamment les jeunes autochtones, les jeunes appartenant à la communauté 2ELGBTQI+, les jeunes noirs ou racisés et les jeunes des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le taux de chômage chez les jeunes est en hausse depuis avril 2023. En 2024, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans était de 13,2 %, comparativement à 5,4 % pour les adultes du principal groupe d'âge actif (25-54). Les jeunes issus de groupes sous-représentés se heurtent souvent à des obstacles supplémentaires qui peuvent affecter négativement leurs perspectives d'emploi. Par exemple, en 2024, les taux de chômage étaient de : 16,2 % pour les jeunes racialisés; 21,5 % pour les jeunes noirs; 17,7 % pour les jeunes autochtones. En 2023 (dernières données existantes), le taux de chômage chez les jeunes en situation de handicap était de 15,8 %.



