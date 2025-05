Snotty Nose Rez Kids et Aysanabee en tête d'affiche de Kamamooshkaming Sagiiwehwining, un festival GRATUIT de musique et d'art autochtones au centre-ville de Toronto

30-31 MAI 2025

SQUARE SANKOFA

KSFEST.CA

TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - À un peu plus d'une semaine de l'événement, le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack (DWF), en partenariat avec l'Incubateur de musique du Canada (IMC) et le Sankofa Square (anciennement square Yonge-Dundas), est ravi de dévoiler la programmation complète, l'horaire et les détails du marché pour Kamamooshkaming Sagiiwehwining : festival de musique et d'art autochtones, qui se tiendra les 30 et 31 mai 2025 au Sankofa Square, au cœur du centre-ville de Toronto.

Nommé Kamamooshkaming (kah-ma-moosh-kaa-ming) Sagiiwehwining (sah-gee-way-winning), qui signifie « se rassembler d'une bonne manière » en anishinaabemowin, ce festival GRATUIT et ouvert à tous rassemble des artistes, des musiciens, des Aînés, des gardiens du savoir et des membres de la communauté pendant deux jours de spectacles, d'ateliers et de célébrations.

ARTISTES

SNOTTY NOSE REZ KIDS ⧫ AYSANABEE

TIA WOOD ⧫ SEBASTIAN GASKIN ⧫ DRIVES THE COMMON MAN

JULIAN TAYLOR ⧫ SHAWNEE KISH

REUBEN AND THE BULLHORN SINGERS

THEA MAY ⧫ DJ CLASSIC ROOTS ⧫ NOELLE ⧫ ILA BARKER

AVEC L'ANIMATEUR THELAND KICKNOSWAY

ARTISANS DU MARCHÉ

RIKSWORKS ⧫ NEECHI BY NATURE ⧫ PACHA INDIGENOUS ART COLLECTION

NISH BISH DESIGNS ⧫ INDIGENOUS BIJOUX ⧫ LITTLE WIGGLY ART

BEADWORK DE NANCY ET FAMILLE ⧫ PRE&PERI

2-SPIRITED PEOPLE OF THE 1ST NATIONS ⧫ PETER BIDGETTY ART

Le vendredi 30 mai, DWF accueillera des écoles et des jeunes venus des quatre coins de la ville de Toronto pour une demi-journée d'apprentissage interactif et de rapprochement culturel, avec des prestations spéciales des artistes ambassadeurs du DWF. Les élèves exploreront différents ateliers axés sur l'histoire, la langue et la culture autochtones. Cette expérience éducative sera le prélude d'une fin de semaine de concerts publics gratuits, mettant en vedette des artistes lauréats d'un prix JUNO ainsi que des talents autochtones émergents et établis.

« C'est un honneur pour nous de collaborer une nouvelle fois avec le CMI et le Sankofa Square pour marquer le début du Mois de l'histoire autochtone avec Kamamooshkaming Sagiiwehwining. Ce festival nous rappelle avec force le rôle que peuvent jouer la musique, l'art et le rassemblement pour faire avancer la réconciliation. En mettant l'accent sur les voix et les expériences autochtones, nous renforçons les relations entre les peuples autochtones et non autochtones et créons des occasions pour tous les Canadiens d'apprendre, de réfléchir et de tisser des liens. »

-- Sarah Midanik, présidente-directrice générale du Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack

« Red Music Rising est ravi de jouer un rôle dans Kamamooshkaming Sagiiwehwining, aux côtés du DWF, du CMI et Sankofa Square. Quel plaisir d'avoir des membres de notre équipe parmi les incroyables talents présents cette année. Chiimiigwetch à tous les partenaires, commanditaires et artistes qui participent à l'événement. Nous avons hâte de célébrer avec vous ! » -- Matt Maw, président et agent d'artiste principal, Red Music Rising

« Le Sankofa Square est ravi d'être le lieu de rassemblement de Kamamooshkaming Sagiiwehwining, un événement vraiment significatif qui incarne l'esprit de rassemblement positif. Ce festival fait écho à notre engagement à être un espace public dynamique et inclusif, et nous sommes fiers d'être l'un des partenaires de cette initiative passionnante qui met en valeur le talent incroyable et la riche culture des artistes autochtones. »

-- Julian Sleath, directeur général, square Sankofa

Joignez-vous à nous les 30 et 31 mai pour Kamamooshkaming Sagiiwehwining au Sankofa Square, où nous nous rassemblerons d'une bonne manière avec de la musique, de l'art et de l'éducation. Visitez le ksfest.ca pour découvrir les biographies des artistes, les détails sur les artisans et plus encore.

Kamamooshkaming Sagiiwehwining est financé en partie par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario). Nous remercions tous nos partenaires et commanditaires qui ont rendu cet événement possible, notamment OLG, commanditaire des artistes émergents, le Sankofa Square, commanditaire du lieu et de la production, ainsi que Metrolinx et PATTISON Outdoor, commanditaires de la RéconciliACTION.

PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

Remarque : Pour l'instant, seuls les artistes anglophones sont disponibles pour des entrevues.

FONDS GORD DOWNIE ET CHANIE WENJACK

Holly Claeys

Responsable du marketing et de la communication

[email protected] | 519 964-0393, poste 10

INCUBATEUR DE MUSIQUE DU CANADA

Sara Gómez

Coordinatrice des événements en direct du CMI (et personnes à contacter pour les entrevues avec Sebastian Gaskin)

[email protected]

SANKOFA SQUARE

Marnie Grona

Gestionnaire du marketing et de la communication

[email protected] | 416 979-0060, poste 125

INFORMATION SUR LES PARTENAIRES :

À PROPOS DU FONDS GORD DOWNIE ET CHANIE WENJACK : Inspiré par l'histoire de Chanie et l'appel de Gord pour bâtir un Canada meilleur, le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack vise à favoriser la compréhension culturelle et à ouvrir la voie à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Notre objectif est d'améliorer la vie des peuples autochtones en renforçant la sensibilisation, l'éducation et les liens entre tous les habitants du Canada.

À PROPOS DE L'INCUBATEUR DE MUSIQUE DU CANADA : L'Incubateur de musique du Canada (CMI) est un organisme national sans but lucratif qui se spécialise dans le perfectionnement professionnel, les événements en direct et le mentorat continu pour les artistes émergents, les gérants et les entreprises de musique. Le CMI organise des spectacles en direct à l'échelle nationale afin de mettre en valeur des artistes de tous les genres, en mettant l'accent sur la communauté, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité.

À PROPOS DU SANKOFA SQUARE: Le Sankofa Square (anciennement square Yonge-Dundas) est un lieu de rassemblement animé qui accueille chaque année des millions de visiteurs. Créé en 2004, le square accueille des centaines d'événements divers, notamment des festivals communautaires, des concerts, des expositions d'art public et des expériences commerciales. Le square est un espace ouvert qui accueille tout le monde. Il est géré par le conseil d'administration du Sankofa Square, un organisme de la ville de Toronto.

À PROPOS DE LA FEDDEV ONTARIO : Depuis près de 16 ans, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la FedDev Ontario, s'efforce de faire progresser et de diversifier l'économie du Sud de l'Ontario grâce à des possibilités de financement et à des services aux entreprises qui soutiennent l'innovation, la croissance et la création d'emplois dans la région la plus peuplée du Canada. L'Agence a obtenu des résultats impressionnants, qui se reflètent dans les entreprises du Sud de l'Ontario, lesquelles créent des technologies innovantes, améliorent leur productivité, augmentent leurs revenus et créent des emplois, ainsi que dans le progrès économique des communautés de toute la région. Pour en savoir plus sur l'impact de l'Agence dans le Sud de l'Ontario, consultez nos profils d'investissement, notre rubrique Pleins feux sur le Sud de l'Ontario et les comptes X, Facebook, Instagram et LinkedIn de la FedDev Ontario.

SOURCE The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund