Le Fonds réitère son engagement financier et humain envers la lutte contre la violence faite aux femmes.

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, le Fonds de solidarité FTQ réitère son appui à la cause de la lutte contre la violence conjugale. Les employés du Fonds sont mobilisés à mettre en œuvre un plan d'action visant à utiliser l'influence et les forces vives du Fonds afin de faire bouger l'aiguille dans la lutte contre la violence faite aux femmes.

En plus de dons à 16 maisons d'hébergement de 9 régions du Québec totalisant 400 000$, le Fonds de solidarité FTQ détient désormais la certification Milieu de travail proactif allié contre la violence conjugale, une initiative du Regroupement des maisons de femmes victimes de violence conjugale. Les entreprises certifiées doivent avoir démontré leur engagement à protéger leurs employées qui s'identifieraient comme victime. Cette certification est la plus haute distinction décernée par le Regroupement et comprend un accompagnement personnalisé pour outiller des intervenants dans les milieux de travail, des ateliers de formations et des outils pour comprendre et agir contre la violence conjugale au travail.

« Chaque jour, grâce aux employées et bénévoles exceptionnelles d'organismes qui luttent contre la violence conjugale, des femmes réussissent à se sortir de leur environnement, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg et les besoins sont importants. C'est pourquoi nous souhaitons aussi soutenir la construction de nouvelles maisons d'hébergement et de logement pour les femmes victimes et leur famille », affirme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Une campagne pour faire la différence

Dans une campagne remplie de sensibilité, sous le thème s'entourer pour s'en sortir, trois victimes de violence conjugale témoignent de leur passage dans une maison d'hébergement. Elles souhaitent démontrer que d'y entrer est une façon de s'entourer de ressources, de respect, de sécurité et d'espoir. Cette campagne de sensibilisation, qui sera diffusée sur différentes plateformes numériques, encourage, celles qui s'identifient aux témoignages, de s'entourer pour s'en sortir.

« Chaque don perçu par les maisons d'aide et d'hébergement contribue à la reprise de pouvoir des femmes victimes de violence conjugale qu'elles soutiennent. Chaque engagement des milieux de travail ou autres partenaires permet de tisser un filet de sécurité autour des victimes. Les entreprises peuvent avoir un immense impact dans la cause et le Fonds de solidarité en est un bon exemple », explique Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons de femmes victimes de violence conjugale.

À propos du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Par sa mission d'éducation, de sensibilisation et de défense de droit, il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Dans une perspective de prévention, il déploie un éventail de stratégies pour aider tous les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale. Pour plus d'information : https://maisons-femmes.qc.ca/.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927emplois.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 438 364-1596, Courriel : [email protected]