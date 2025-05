MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le 12 juin 2025, la Salle Pierre-Mercure de l'UQAM accueillera MUSES, un spectacle-bénéfice initié par la danseuse étoile Maude Sabourin. Cet événement mettra en lumière le talent de grandes créatrices d'ici tout en soutenant une cause essentielle : les profits de la soirée seront reversés au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Pour cette occasion, Margie Gillis, Louise Lecavalier, Diana León, Anne Plamondon, Carol Prieur et Maude Sabourin présenteront des extraits chorégraphiques tandis que la chanteuse Ingrid St-Pierre offrira une prestation musicale poignante.

Le public aura également l'opportunité de découvrir la relève de la danse, avec une nouvelle création spécialement conçue pour l'événement, interprétée par quatre finissantes de l'École supérieure de ballet du Québec.

Les fonds récoltés permettront au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale de poursuivre sa mission essentielle : sensibiliser la population, former les professionnel.le.s de la justice, de la santé, des milieux communautaires, de l'éducation et des services sociaux, et plaider pour de meilleures ressources et politiques publiques en matière de lutte contre la violence conjugale. Chaque don contribue à renforcer ce filet de sécurité essentiel.

Pour Maude Sabourin, ce spectacle revêt une signification toute particulière. Ayant elle-même traversé une période d'isolement et de violence psychologique, elle souhaite offrir un espace de lumière et d'espoir aux femmes.

MUSES promet d'être une soirée vibrante d'émotions et de solidarité, où la danse et la musique s'unissent pour une cause qui mérite plus que jamais toute notre attention.

« Avec ce spectacle, Maude Sabourin met en lumière des voix féminines, des corps en mouvement, des histoires réinventées. Elle montre que les femmes ne sont pas définies par la violence qu'elles ont subie, mais par leur capacité à créer, à se relever et à s'exprimer librement. Ce spectacle n'est pas qu'un événement artistique : c'est un message de soutien et d'espoir pour des milliers de femmes. Savoir que des artistes créent, dansent et s'engagent pour elles peut redonner espoir à celles qui se sentent seules ou invisibles. »

- Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

À propos de Maude Sabourin

Danseuse et maîtresse de ballet au parcours exceptionnel, Maude Sabourin ne cesse de repousser les limites de son art. Formée à l'École Supérieure de Ballet du Québec jusqu'à rejoindre les prestigieux Ballets de Monte-Carlo, elle devient rapidement première danseuse et se produit sur les plus grandes scènes au monde. Elle a l'opportunité de travailler avec des chorégraphes légendaires comme Jiri Kylian, Marco Goecke, Sidi Larbi Cherkaoui et William Forsythe.

En 2018, après une carrière à l'international, elle rejoint les Les Grands Ballets Canadiens de Montréal en tant que première danseuse et continue d'élever sa pratique en donnant des formations aux jeunes artistes. Maude devient également la directrice artistique de The Dance Lab, un organisme qui lui permet d'organiser des ateliers et des classes de maitre dont les profits sont versés à des causes humanitaires. Elle crée également la plateforme en ligne The Ballet Cure, pour permettre à tou.te.s d'explorer le ballet domicile. En 2024, Maude apparaît dans l'exposition Portraits et mode - Photographes du Québec au-delà des frontières au Musée Mc Cord, fruit d'une collaboration exceptionnelle avec le photographe Carl Lessard. Une rencontre artistique qui célèbre l'alliance entre la danse et la mode.

À propos du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

En 2025, la violence conjugale reste une réalité quotidienne pour trop de femmes. Dans le monde, une femme sur trois vivra de la violence aux mains d'un partenaire intime, selon l'OMS. Au Québec, 75 % des victimes de violence en contexte conjugal et 100 % des victimes d'homicide conjugal sont des femmes, selon les dernières statistiques.

Dans les dernières années, les cas de violence conjugale rapportés à la police ont explosé, et la demande d'aide auprès de SOS violence conjugale atteint des records jamais vus.

Les maisons d'aide et d'hébergement offrent un refuge essentiel, un accompagnement spécialisé et une chance de reconstruire une vie sans violence. Mais ces maisons sont à pleine capacité, 365 jours par année. Le réseau ne parvient plus à répondre à toutes les demandes d'accompagnement, de soutien, de concertation, de sensibilisation.

Soutenir le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, c'est renforcer un réseau solidaire, coordonné et engagé à défendre les droits des femmes, à briser l'isolement et à favoriser une sortie durable de la violence. C'est ouvrir de nouvelles portes à celles qui fuient la violence.

Consultez le communiqué : https ://app.mailerlite.com/h4x9r4l8z9

Téléchargez les images : https ://drive.google.com/drive/folders/1Z19e442rz9rnm3rOcYGYC4odteOmh-_l

Détails sur les billets : https ://centrepierrepeladeau.tuxedobillet.com/main/muses/20250612193000

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Renseignements et demandes d'entrevues : Sheila Skaiem - relationniste, [email protected], (514) 572-8687