Le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction deviennent partenaires de Café William

Leurs investissements totalisant 27 millions de dollars permettront d'accélérer la croissance et le développement de l'entreprise

SHERBROOKE, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que Café William accueille le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction au sein de son actionnariat afin de soutenir son développement et d'accroître les impacts sociaux et environnementaux positifs qui l'accompagnent. Cet investissement contribuera à renforcer le positionnement d'un des plus importants torréfacteurs de café certifié biologique et équitable et de la marque certifiée québécoise la plus vendue au détail au Québec. Café William continuera d'offrir des cafés de grande qualité, certifiés biologiques et équitables à un prix accessible pour les consommateurs. Ce nouvel apport en capital permettra notamment à l'entreprise sherbrookoise de près de 200 employés d'appuyer la mise en marché dans le reste du Canada, de débuter sa commercialisation aux États-Unis.

De gauche à droite : Sylvain Lalonde, Fondaction ; Francis P-Marchand, Fondaction ; Marc Beauchemin, Fondaction ; Julien Laplante, Fonds de solidarité FTQ ; Rémi Tremblay, Café William ; Serge Picard, Café William ; Patrice Jolivet, Fonds de solidarité FTQ ; Jonathan Haley, Café William ; Martin Ostiguy, Fonds de solidarité FTQ. Crédit photo : Simon Rancourt (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ) Logo de Café William (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ) Logo de Fondaction (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

Café William continuera d'offrir des produits de grande qualité à un prix accessible pour les consommateurs, la marque québécoise étant la plus vendue au détail au Québec dans le créneau des cafés en grains biologiques et équitables.

Café William a la volonté de produire le café le plus durable possible. L'entreprise a d'ailleurs annoncé la concrétisation de son initiative visant à importer des grains de café par voilier cargo à partir de la Colombie. Plusieurs autres dévoilements d'envergure sont à venir tous en lien avec la vision de réduire encore davantage son empreinte carbone et d'avoir un impact positif sur la communauté.

Une partie importante des produits de la marque Café William ont la certification biologique et équitable et l'entreprise a comme objectif à moyen terme d'accroître ce type de partenariat direct. Cette méthode améliore la traçabilité des aliments et favorise le développement de coopératives et réseaux de producteurs locaux. Il s'agit d'une approche qui assure une meilleure rétribution des cultivateurs, ce qui rend non seulement l'industrie du café plus équitable, mais aussi plus pérenne.

Citations

« Nous avons l'ambition de produire le café le plus durable qui soit. L'arrivée de ces deux grands partenaires québécois qui partagent les mêmes valeurs contribuera à atteindre plus rapidement cet objectif. Produire le café le plus durable signifie pour nous que notre développement se fera en ayant un impact positif sur les personnes, ici et dans les pays producteurs de café, tout en minimisant notre impact sur l'environnement. » - Rémi Tremblay, PDG de Café William

« Café William est un modèle dans le secteur du café durable et plus largement, dans le secteur de l'agroalimentaire. Leur volonté d'appliquer des stratégies en lien avec le développement durable tout en se surpassant dans leur secteur est remarquable. Le Fonds est fier d'investir 17 millions de dollars pour appuyer un partenaire d'exception en Café William, en plus d'ajouter cette transaction à des investissements historiques de plus de 1,3 milliard de dollars dans l'agroalimentaire. » - Dany Pelletier, premier vice-président - placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

« Le positionnement en durabilité de Café William qui favorise le commerce équitable et qui innove et prend des actions concrètes pour décarboner ses activités, traduit des valeurs auxquelles Fondaction adhère sans réserve. En soutenant Café William d'abord dans son projet d'usine et aujourd'hui en appuyant le développement de ses marchés au Canada et aux États-Unis, on encourage un acteur audacieux de la transformation positive de l'économie qui contribue de manière exemplaire à la filière de l'agroalimentaire durable. » - Claire Bisson, cheffe adjointe, investissements d'impact et durables à Fondaction

À propos de Café William

Établi à Sherbrooke depuis 1988, Café William est un torréfacteur québécois axé sur la production de cafés biologiques et équitables pour le marché au détail. Leurs cafés du monde se distinguent par leur qualité exceptionnelle et la volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre de consommateurs en proposant un prix comparable aux cafés conventionnels. L'entreprise québécoise compte parmi les plus importants importateurs de café Fairtrade au Canada, certification qu'elle porte depuis sa fondation. Son usine suit les plus hauts standards de sécurité alimentaire dans l'industrie, soit SQF (Safe Quality Food). Pour plus d'informations, consultez cafewilliam.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,50 milliards de dollars au 30 novembre 2023, investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

