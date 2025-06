Des habitations abordables pour Chelsea

CHELSEA, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le projet de coopérative de propriétaires Village Chelsea est dévoilé aujourd'hui. Cette initiative novatrice et pionnière dans la région offrira des habitations abordables de type copropriété destinées aux premiers acheteurs. La prévente des unités débutant dès maintenant, et les acheteurs sont invités à manifester leur intérêt.

La coopérative Village Chelsea verra le jour grâce à une collaboration innovante entre le promoteur immobilier Cargo, la Fédération intercoopérative en habitation de l'Ouest du Québec (FIHAB), la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec et PRIMAccès, un fonds de 90M$ géré par Fondaction Gestion d'actifs (FGA) et financé à parts égales par Fondaction et le gouvernement du Québec.

Comptant 40 unités réparties dans deux immeubles de trois étages à l'architecture moderne, le projet sera développé dans le Quartier Meredith à Chelsea, un milieu de vie unique à la croisée de l'activité urbaine et des attraits de plein air. Il comprendra des habitations résidentielles, des commerces de proximité, une école primaire, un centre culturel et sportif, ainsi que des espaces verts.

La coopérative offrira des habitations d'une et deux chambres à coucher. L'un des bâtiments inclura une salle commune afin de mobiliser les membres de la coopérative à la vie communautaire.

Réalisée en structure de bois avec un revêtement extérieur en bois certifié FSC, la coopérative Village Chelsea visera à atteindre la certification LEED et à réduire son empreinte carbone, garantissant une performance environnementale élevée.

Un modèle novateur et coopératif : une première dans la région

La coopérative de propriétaires, fonctionnant sous le modèle mis en place par la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec, prévoit un accès à la propriété à un coût inférieur d'au moins 25 % par rapport aux comparables du marché, tout en offrant un milieu de vie sain et sécuritaire. Pour y arriver, une approche innovante de démembrement du droit de propriété est mise en place, où un organisme sans but lucratif (dans ce cas, la Fondation) est propriétaire du terrain et cède des droits d'usage à la coopérative. Cette dernière est propriétaire de l'immeuble et vend un droit d'usufruit aux membres sur une base individuelle. Au moment de la revente de leurs unités, les membres récupèreront alors leur capital et 40 % de la plus-value.

La prévente des unités est donc lancée et les gens intéressés peuvent trouver tous les détails et les rendus sur le site web du projet : Village Chelsea

Citations

« Avec PRIMAccès, c'est maintenant au tour de Chelsea de profiter, après Sherbrooke, Waterville et Drummondville, de la création d'unités d'habitation à l'abri de la spéculation immobilière. Ce projet démontre une fois de plus que, grâce à une collaboration étroite avec des partenaires solides, il est possible de mettre en œuvre des solutions novatrices pour relever les défis en matière d'habitation. Nous poursuivons nos efforts pour déployer ce modèle avant-gardiste dans d'autres régions du Québec et ainsi permettre l'accès à la propriété à de premiers acheteurs. »

Marc-André Binette, vice-président et directeur général de Fondaction Gestion d'actifs

« Ce projet de copropriétés pourra offrir à des ménages l'opportunité d'accéder à la propriété à un coût abordable, permettant ainsi de libérer des logements pour d'autres familles sur le marché locatif. Cette initiative innovante démontre que des solutions accessibles et inclusives en matière de logement sont possibles grâce à la collaboration entre plusieurs partenaires. C'est un outil de plus qui s'ajoute pour que tous les Québécois aient un toit qui correspond à leurs besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Ce projet illustre parfaitement ce que nous cherchons à accomplir chez Cargo : mobiliser notre expertise immobilière pour soutenir des initiatives porteuses de sens, qui transforment positivement nos milieux de vie. Grâce à une collaboration avec des partenaires solides et engagés, nous contribuons à implanter un modèle d'accès à la propriété à la fois durable, abordable et profondément humain. »

Daniel Sévigny, associé et directeur général, Cargo

« La Coop Village Chelsea est un projet majeur pour le mouvement coopératif. Il s'agit de la première coopérative d'habitation à Chelsea et de notre première coopérative de propriétaires dans tout l'Outaouais. Le projet permettra aux membres d'acquérir leur unité en toute abordabilité et de vivre dans une communauté solidaire, démocratique. Nous sommes enthousiastes de travailler à la réalisation de ce projet. »

Raphaël Déry, Directeur général, FIHAB & GRT Loge IC

« L'accès à la propriété est un rêve pour de nombreuses familles, mais aussi un défi. La Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec s'engage à y répondre en créant un écosystème d'innovations en habitation fondé sur des valeurs coopératives. La coopérative Village Chelsea est un projet unique, novateur et abordable, pensé pour la classe moyenne et porté par l'expérience coopérative. Y vivre, c'est faire le choix d'une belle expérience dans un cadre idéal pour accéder à la propriété. »

Clévis Cabrera, directrice générale de la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec

À propos de Fondaction Gestion d'actifs

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction, FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs à fort potentiel d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie. FGA gère actuellement des plateformes de fonds œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca ou suivez-nous sur LinkedIn

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez-le www.habitation.gouv.qc.ca ou suivez-nous sur : Facebook, X et LinkedIn.

À propos de Cargo

Innover, bâtir, inspirer. Chez Cargo, nous transformons l'immobilier en un outil de changement, alliant impact social et développement durable. En tant que groupe local d'investissement immobilier spécialisé dans le développement résidentiel multifamilial, nous créons des projets qui répondent aux besoins de nos communautés. Cargo est un fier collaborateur dans ce beau projet novateur pour la région de l'Outaouais.

À propos du GRT Loge IC

Le GRT Loge-IC est une coopérative immobilière affiliée à la FIHAB. L'expertise de ce groupe a permis la réalisation de la vaste majorité des coopératives d'habitation de l'Outaouais ainsi que la réalisation de plusieurs projets d'OSBL en habitation dans la région, depuis 1981.

À propos de la FIHAB

La FIHAB a pour mission de rassembler, représenter et soutenir ses membres en offrant de l'accompagnement ainsi qu'un espace d'éducation et de promotion du modèle, des principes et des valeurs coopératives, selon les besoins et les aspirations de ses membres. Plus de 75% des coops d'habitation des Outaouais sont adhérées au mouvement pour faire entendre notre voix parmi nos partenaires, que ce soit en politique, auprès des entreprises privées ou du communautaire.

En plus d'être un représentant porte-parole des coops d'habitation auprès des instances politiques, La FIHAB favorise aussi le partage des expériences et des pratiques de gestion entre les coopératives par l'organisation de discussion sur les sujets de la sélection, l'entretien, la participation des membres, la gouvernance, etc. La FIHAB participe au rayonnement coopératif en organisant des événements mobilisateurs et de promotion du modèle coopératif.

La FIHAB est une référence de grande qualité en coopération, en gestion immobilière et en développement de quartiers et de villages, partout en Outaouais.

À propos de la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec

Créée en 2011 par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH), la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec est un modèle innovant qui vise à répondre aux enjeux d'endettement et d'accès à la propriété des ménages.

La mission de la Fondation est de soutenir et de promouvoir le développement d'unités d'habitation coopérative permettant une forme d'accession à la propriété individuelle abordable ainsi que l'épargne pour les membres.

À cette fin, la Fondation peut, notamment :

Soutenir les coopératives et leurs membres pour la réalisation et le financement de projets d'habitation coopérative autres que locatifs;





Acquérir des biens fonciers voués au développement de tels projets de coopératives;





Réunir différents partenaires financiers et gouvernementaux, intéressés au développement de formules d'habitation favorisant l'accès à la propriété et l'épargne.

Pour en savoir plus sur nos projets réalisés, consultez https://www.fondscap.ca/

SOURCE Fondaction Gestion d’actifs

Pour plus d'information: Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communications et relations publiques Fondaction, 514 525-5505 poste 1030, [email protected]