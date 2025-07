Internet des objets : la plateforme Fundamentum de Dimonoff reçoit un appui de 6 M$ de Fondaction et BDC

QUÉBEC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Fondaction et BDC annoncent un investissement conjoint de 6 millions de dollars dans Dimonoff, une entreprise québécoise spécialisée dans les technologies de contrôle à distance pour l'éclairage urbain et la gestion intelligente d'équipements urbains connectés (IoT).

Alors que l'efficacité énergétique demeure un levier essentiel dans la lutte contre les changements climatiques, cet appui financier vise à accélérer le déploiement des solutions de Dimonoff, déjà éprouvées à Montréal, Laval et plusieurs autres grandes villes en Amérique du Nord où elles permettent des économies d'énergie de 35 à 45 %.

Au cœur de l'offre technologique de Dimonoff se trouve Fundamentum, une plateforme IoT robuste et évolutive conçue pour gérer efficacement des réseaux d'objets connectés à grande échelle. Développée par la division spécialisée Amotus, cette plateforme constitue l'épine dorsale des solutions intelligentes de Dimonoff, déployées dans des environnements urbains complexes.

« L'approche globale de Dimonoff offre une solution clé en main robuste, générant des économies d'énergie et de coûts bénéfiques pour les administrations, l'environnement et les citoyens », souligne Alain Longpré, chef adjoint, investissements d'impact et durables à Fondaction.

« Dimonoff incarne l'innovation technologique appliquée à l'Internet des objets. C'est une équipe visionnaire, portée par une culture d'ingéniosité et d'impact, que BDC est fière de soutenir -- en parfaite cohérence avec notre mission de propulser les entrepreneur•es d'ici », déclare Pascal Dion, directeur, Capital de croissance et transfert d'entreprise à BDC.

« Nous misons sur des esprits brillants pour innover. Il en va de même pour nos partenaires financiers : partager une vision commune est essentiel pour générer un véritable impact », affirme Bernard Têtu, président et cofondateur de Dimonoff.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4 milliards de dollars au 31 mai 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de BDC : 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution ; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneur.es soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

