Dans un contexte où de plus en plus de consommateurs cherchent à encourager les entreprises d'ici, cette nouvelle gamme moulue confirme l'engagement local de Café William, à la fois dans la torréfaction, la distribution et l'innovation responsable.

« On veut offrir aux gens un café aussi bon pour le goût que pour la planète, sans compromis sur la simplicité », explique Rémi Tremblay, président-directeur général de Café William. « Cette gamme moulue rend notre produit accessible à ceux qui veulent boire un meilleur café, même sans moulin à la maison. »

Certifiés Fairtrade, biologiques et équitables, les cafés sont torréfiés localement dans l'usine écoénergétique de l'entreprise à Sherbrooke, équipée du premier torréfacteur industriel 100 % électrique au monde. L'emballage est également conçu pour réduire l'empreinte écologique.

« Fairtrade, c'est s'engager à contribuer à bâtir un avenir meilleur - un avenir ancré dans le respect des personnes et de la planète. En tant que l'un des plus grands torréfacteurs de café Fairtrade et biologique au Canada et aux États-Unis, Café William montre l'exemple et démontre que les affaires peuvent être à la fois audacieuses et profondément éthiques. » - Julie Francoeur, Directrice générale de Fairtrade Canada

La nouvelle gamme de produits moulus sera disponible dès ce printemps chez Metro et son lancement sera appuyé par une tournée de dégustation dans les épiceries Metro participantes au Québec et en Ontario. Une expansion des points de vente est également prévue au cours des mois suivants.

À propos de Café William

Fondé à Sherbrooke en 1988, Café William est l'un des plus importants importateurs de cafés certifiés Fairtrade au Canada. L'entreprise vise à produire le café le plus durable au monde, en combinant innovation, responsabilité sociale et qualité exceptionnelle. Certifiée B Corp, Café William innove à chaque étape : transport maritime à voile, torréfaction électrique, emballage écoresponsable et approvisionnement rigoureux.

