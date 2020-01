Le Festival d'été international de Québec optimise les conditions de la salle Impérial Bell

Le gouvernement du Canada soutient la modernisation de l'équipement de la salle Impérial Bell

QUÉBEC, le 8 janv. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 499 824 dollars au Festival d'été international de Québec pour appuyer des travaux de rénovation à la salle Impérial Bell et l'achat d'équipement.

Accordée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra, entre autres, de maintenir l'actif sécuritaire et opérationnel de la salle et de moderniser l'équipement spécialisé au profit des artistes, des producteurs et des diffuseurs. Le public de Québec aura ainsi une programmation bonifiée en arts de la scène.

« L'Impérial Bell est une salle incontournable de la scène culturelle au Québec. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'appuyer la rénovation et la modernisation de cette salle, qui permet aux arts et à la culture de s'épanouir. Cet investissement servira aussi à offrir aux gens de Québec un lieu pour se rassembler et apprécier l'immense talent des artistes d'ici. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'aide financière annoncée aujourd'hui nous permettra d'entreprendre des travaux importants et nécessaires pour l'édifice et de procéder à l'achat d'équipements scéniques qui amélioreront l'expérience des spectateurs, et ainsi d'assurer la pérennité de notre démarche de diffusion culturelle. Nous sommes fiers de créer des moments de rencontres exceptionnels entre les artistes et le public, et l'Impérial Bell contribue de façon marquée au développement de notre organisation. »

- Mme Anne Hudon, directrice générale, Festival d'été international de Québec et 3E

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels vise à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et les présentations artistiques. Il vise également à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Créé en 1968, le Festival d'été international de Québec est un organisme sans but lucratif qui a évolué jusqu'à devenir référence culturelle. Situées au cœur du quartier historique de Québec, les nombreuses scènes y accueillent, pendant 11 jours, de grandes vedettes internationales, des étoiles montantes et des artistes émergents de tous styles musicaux.

Le 4 février 2015, le Festival d'été international de Québec a inauguré officiellement son nouveau lieu de diffusion : la salle Impérial Bell. L'acquisition de la salle par l'organisation du Festival d'été international de Québec en assurera la continuité, au profit de la communauté artistique et du public local.

La salle Impérial Bell accueille plus de 155 spectacles et près de 50 000 spectateurs par année. Le financement octroyé permettra, entre autres, de faire des rénovations optimales afin d'offrir au public une expérience bonifiée. Il prévoit également l'acquisition d'équipement spécialisé tel qu'un système de sonorisation de haute performance mieux adapté à l'acoustique de la salle.

