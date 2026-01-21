TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) et la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) ont publié aujourd'hui des principes conjoints pour guider l'adoption responsable des systèmes d'intelligence artificielle (IA).

Ces principes ont pour but d'aider les organisations à élaborer, déployer ou utiliser l'IA dans le respect du droit à la vie privée et des droits de la personne afin de conserver la confiance du public. Ils font suite à la déclaration commune de mai 2023 du CIPVP et de la CODP, et correspondent aux cadres internationaux, nationaux et provinciaux établis en vue de l'utilisation responsable de l'IA, notamment la Directive sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle de la fonction publique de l'Ontario.

Les organisations qui utilisent des systèmes d'IA ou envisagent de le faire doivent veiller à ce que ces systèmes soient valides et fiables, sûrs, respectueux de la vie privée, transparents et responsables, et qu'ils protègent les droits de la personne.

Les systèmes d'IA peuvent et devraient avoir une incidence positive sur le quotidien de tous les Ontariens et Ontariennes. Cependant, pour réaliser ce potentiel, ils doivent être développés, acquis, utilisés et mis hors service dans le respect des droits de la personne, y compris le droit à la vie privée, afin de préserver la confiance du public.

« Les Ontariennes et les Ontariens envisagent avec enthousiasme les améliorations que l'IA pourrait apporter dans leur vie quotidienne, mais ils sont également conscients de ses risques. Les systèmes d'IA doivent être conçus de manière à en minimiser les préjudices et à privilégier le bien-être des personnes et des collectivités. Les principes établis conjointement avec la Commission ontarienne des droits de la personne fixent les balises nécessaires pour que les organisations puissent déployer l'IA de façon responsable et préserver la confiance de la population ontarienne dans le respect de ses droits en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée et des droits de la personne », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario.

« Ces principes constituent une feuille de route claire pour s'assurer que les systèmes d'IA sont équitables, transparents et responsables. En intégrant des mesures de protection des droits de la personne et de la vie privée dans le développement et l'utilisation des systèmes d'IA, nous pouvons susciter la confiance et prévenir les préjudices. Ensemble, veillons à ce que l'IA soit utilisée de façon responsable pour améliorer la vie de tous les Ontariens et Ontariennes tout en protégeant leurs droits fondamentaux », a déclaré Patricia DeGuire, commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne.

