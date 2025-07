Lutte contre la discrimination et le harcèlement envers les Autochtones dans les commerces de détail

TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) et le Programme des droits de la personne des peuples autochtones (un partenariat entre Étudiant(e)s pro bono du Canada (EPBC) et l'Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres (OFIFC) ont publié un guide et deux fiches d'information dans le but de mettre fin à la discrimination et au harcèlement envers les Autochtones dans les commerces de détail. Ces ressources contiennent des renseignements pratiques sur les droits de la personne à l'intention des détaillants et des Autochtones (consommateurs ou membres du personnel d'un commerce de détail) pour les aider à reconnaître, prévenir et corriger la discrimination et le harcèlement envers les Autochtones dans les commerces de détail.

Les Autochtones sont souvent victimes de racisme et de profilage racial des consommateurs dans différents milieux de vente au détail (par exemple, des grands magasins, des supermarchés, des pharmacies, des dépanneurs, des centres commerciaux, des magasins indépendants). Le guide et les fiches d'information décrivent différentes expériences vécues qui constituent de la discrimination ou du harcèlement à caractère racial ou les deux, en contravention du Code des droits de la personne (le « Code »).

« Le Code exige des détaillants qu'ils établissent un environnement accueillant et non discriminatoire pour les individus qui veulent acheter des produits ou recevoir des services personnels. La CODP sait que les acheteurs autochtones sont souvent confrontés à du profilage racial et qu'ils sont souvent présumés être " suspects " ou des voleurs à l'étalage potentiels en raison de stéréotypes racistes. Il est fréquent qu'ils fassent l'objet de mauvais traitements verbaux et physiques et qu'ils reçoivent un service de moins bonne qualité dès qu'ils sont identifiés comme Autochtones, en particulier les clients membres d'une Première Nation qui montrent leur carte de statut. Le guide publié aujourd'hui est destiné aux détenteurs de droits et aux détenteurs d'obligations. Il précise leurs responsabilités et les aide à maintenir des locaux commerciaux sûrs pour les Autochtones et accueillants pour tous les consommateurs », a affirmé Patricia DeGuire, commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne.

Le guide et les fiches d'information offrent des renseignements détaillés sur les protections garanties par le Code, citent des exemples vécus de discrimination et de harcèlement envers des Autochtones dans des commerces de détail, et proposent des pratiques pour prévenir et éliminer les actes discriminatoires.

« EPBC est heureux du partenariat de longue date entre la CODP et le Programme des droits de la personne des peuples autochtones, y compris notre collaboration sur des ressources éducatives de haut niveau visant à éliminer la discrimination envers les peuples autochtones dans les commerces de détail, a déclaré Jason Goodman, Ancien directeur, Justice familiale, Étudiant(e)s pro bono du Canada. Ces ressources seront très précieuses pour les cliniques de protection des droits de la personne du programme et, d'une façon générale, elles sensibilisent le public et encouragent la mobilisation contre ces injustices trop courantes dans toute la province. »

Les deux fiches d'information résument les messages clés du guide pour aider les titulaires de droits (consommateurs autochtones) d'une part, et les détenteurs d'obligations (détaillants) d'autre part, à comprendre :

à quoi ressemblent la discrimination et le harcèlement anti-Autochtones dans les commerces de détail; que faire si quelqu'un est témoin ou victime de discrimination et de harcèlement envers des Autochtones; ce qu'il faut faire pour prévenir la discrimination qui viole le Code.

« C'est malheureux que le racisme envers les Autochtones continue d'être quelque chose qu'un grand nombre de personnes subit dans notre collectivité, a déploré Sean Longboat, codirecteur exécutif, OFIFC. On espère qu'en sensibilisant le public au racisme envers les Autochtones et en expliquant de quoi il s'agit, comment le prévenir, quoi faire si l'on est témoin de ce genre de racisme, on parviendra à créer une société plus sûre et plus équitable pour les Autochtones. »

Les organismes continueront de promouvoir le guide et les fiches d'information pour renforcer la prévention de la discrimination envers les Autochtones dans les commerces de détail et créer un Ontario plus inclusif.

Faits en bref

Un guide et deux fiches d'information ont été publiés conjointement par la CODP, EPBC et l'OFIFC dans l'objectif de mettre fin à la discrimination envers les Autochtones dans les commerces de détail.

La CODP a collaboré avec l'OFIFC, des étudiant(e)s en droit autochtones de l'Université de Toronto et le personnel d'EPBC à l'élaboration de ces ressources.

et le personnel d'EPBC à l'élaboration de ces ressources. Les commerces de détail sont notamment les grands magasins, les épiceries, les supermarchés, les pharmacies, les dépanneurs, les centres commerciaux et les magasins indépendants.

Ni le guide ni les fiches d'information ne doivent être considérés comme des conseils juridiques.

Guide

Fiches d'information

