AVIS AUX MÉDIAS : Événement à l'occasion de la Journée de la protection des données. Une IA fiable en santé : promesses, risques et protections
22 janv, 2026, 13:00 ET
TORONTO, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, tiendra des discussions en panel sur le déploiement de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé de l'Ontario pour souligner la Journée de la protection des données.
Les technologies de l'IA offrent des avantages potentiels, mais elles soulèvent aussi des questions importantes en matière de protection de la vie privée, de responsabilisation et de biais. Les participants pourront mieux comprendre comment l'IA est utilisée dans les soins de santé, les risques dont il faut tenir compte et les mesures à prendre pour protéger les renseignements personnels sur la santé et maintenir la confiance des patients.
Date : Mercredi 28 janvier 2026
Heure : 9 h à 12 h 30, heure de l'Est (les portes seront ouvertes à 8 h 30)
(La commissaire Kosseim sera disponible pour des entrevues.)
Lieu : District de la découverte MaRS, 101, rue College, Toronto
(étage inférieur - auditorium)
Modérateurs
- Andrew Drummond, directeur des politiques de santé, CIPVP de l'Ontario
- Stephanie Lockert, vice-présidente directrice et directrice générale des opérations (par intérim), Santé Ontario
- Melissa Prokopy, vice-présidente, politiques et défense des intérêts, Association des hôpitaux de l'Ontario
Panélistes
- Dr Onil Bhattacharyya, médecin de famille et scientifique principal, Hôpital Women's College
- Suzanne Brant, présidente, First Nations Technical Institute
- Khaled El Emam, Ph. D., professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) en IA médicale, École d'épidémiologie et de santé publique, Université d'Ottawa
- Colleen Flood, Ph. D., doyenne de la faculté de droit, Université Queen's
- Sandra Holdsworth, partenaire des patients en soins de santé et en recherche
- Dr Kwame McKenzie, chef de la direction, Wellesley Institute
- Nicole Minutti, conseillère principale en politiques de santé, CIPVP de l'Ontario
- Teresa Scassa, J.S.D., titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit et politiques de l'information, Université d'Ottawa
- Dr Amol Verma, clinicien-chercheur, Hôpital St. Michael, Unity Health Toronto
Les représentants des médias sont invités à assister à cet événement en personne ou en ligne. Veuillez écrire à [email protected] pour vous inscrire.
SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario
Renseignements pour les médias : [email protected]
