TORONTO, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, tiendra des discussions en panel sur le déploiement de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé de l'Ontario pour souligner la Journée de la protection des données.

Les technologies de l'IA offrent des avantages potentiels, mais elles soulèvent aussi des questions importantes en matière de protection de la vie privée, de responsabilisation et de biais. Les participants pourront mieux comprendre comment l'IA est utilisée dans les soins de santé, les risques dont il faut tenir compte et les mesures à prendre pour protéger les renseignements personnels sur la santé et maintenir la confiance des patients.

Date : Mercredi 28 janvier 2026

Heure : 9 h à 12 h 30, heure de l'Est (les portes seront ouvertes à 8 h 30)

(La commissaire Kosseim sera disponible pour des entrevues.)

Lieu : District de la découverte MaRS, 101, rue College, Toronto

(étage inférieur - auditorium)

Modérateurs

Andrew Drummond, directeur des politiques de santé, CIPVP de l'Ontario

Stephanie Lockert, vice-présidente directrice et directrice générale des opérations (par intérim), Santé Ontario

Melissa Prokopy, vice-présidente, politiques et défense des intérêts, Association des hôpitaux de l'Ontario

Panélistes

Les représentants des médias sont invités à assister à cet événement en personne ou en ligne. Veuillez écrire à [email protected] pour vous inscrire.

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

Renseignements pour les médias : [email protected]