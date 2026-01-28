TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Pour souligner la Journée de la protection des données, le CIPVP a tenu un événement public ayant pour thème Une IA fiable en santé : promesses, risques et protections, lors duquel il a rendu public un nouveau document d'orientation pour favoriser l'adoption responsable des transcripteurs par IA dans le secteur de la santé.

Les transcripteurs par IA peuvent alléger le fardeau administratif des fournisseurs de soins de santé et améliorer la qualité de leurs interactions avec les patients. Cependant, ils posent également des risques sérieux pour la vie privée, la sécurité et les droits de la personne s'ils ne sont pas utilisés de façon responsable.

Les transcripteurs par IA : principaux enjeux pour le secteur de la santé aide les professionnels de la santé à privilégier la vie privée au moyen de mesures de gouvernance et de responsabilisation essentielles afin de protéger les renseignements personnels sur la santé et de réduire le risque de biais et d'inexactitudes. Ce document et l'aide-mémoire qui l'accompagne contiennent des conseils pratiques que les développeurs, acheteurs et utilisateurs de systèmes d'IA peuvent suivre tout au long du cycle de vie de ces systèmes. Ils énoncent des attentes et pratiques exemplaires claires pour assurer la conformité à la loi ontarienne sur la protection des renseignements personnels sur la santé, atténuer les risques de préjudice et, en définitive, conserver la confiance des patients.

« La confiance demeure au cœur d'un système de santé axé sur les patients. Sans confiance, l'innovation risque de ne pas répondre aux attentes qu'elle suscite, a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Les fournisseurs de soins de santé doivent mettre en place des mesures essentielles de protection de la vie privée, de gouvernance et de responsabilisation avant d'utiliser de nouveaux outils d'IA afin de gagner la confiance du public et de favoriser la participation des patients comme partenaires à part entière de leurs soins. »

La publication de notre document d'orientation aujourd'hui coïncide avec celle d'un nouveau document sur les transcripteurs par IA de nos collègues du Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, ce qui témoigne de l'attention accrue que portent les autorités de réglementation à la responsabilisation en matière d'IA et d'attentes plus claires quant à l'adoption responsable des transcripteurs par IA.

Ce nouveau document du CIPVP va également dans le sens des Principes pour l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle publiés récemment, qui ont été élaborés conjointement par le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et la Commission ontarienne des droits de la personne. Selon ces principes, les systèmes d'IA, tels que les transcripteurs par IA, doivent être valides et fiables, sûrs, respectueux de la vie privée, transparents et responsables, et ils doivent protéger les droits de la personne.

