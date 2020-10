CORNWALL, ON, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de l'Initiative de collaboration frontalière (ICF) du Conseil des Mohawks d'Akwesasne (CMA) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le projet pilote sur la voie réservée aux voyageurs internes sera lancé le 3 novembre 2020 et durera au moins six mois. En désignant une voie réservée aux voyages internes, le projet pilote vise à créer une expérience plus fluide du passage à la frontière pour tous les voyageurs au point d'entrée (PDE) de Cornwall de l'ASFC, ce qui se traduira en un traitement plus rapide et en des temps d'attente plus courts pour tous.

Les « voyages internes » sont reliés aux voyageurs qui ne se sont pas rendus aux États-Unis. Ils comprennent les personnes qui voyagent directement de Kawehno:ke (l'île Cornwall), comme les résidents, et tous les voyageurs qui se rendent à Kawehno:ke (l'île Cornwall) directement de Cornwall, comme les visiteurs, les personnes d'affaires, les enseignants, les véhicules de service, etc. Les voyages internes peuvent inclure à la fois les résidents et les non-résidents d'Akwesasne.

Les « voyages internationaux » sont reliés aux voyageurs qui se sont rendus aux États-Unis ou qui ont transité par les États-Unis (p. ex. en provenance des districts de Kana:takon [St-Régis] et de Tsi Snaihne [Snye]). Les voyages internationaux peuvent inclure à la fois les résidents et les non-résidents d'Akwesasne.

Les voyages internationaux seront traités en utilisant les voies principales du point d'entrée. L'ensemble du trafic, interne et international, devrait bénéficier de temps d'attente plus courts et d'une réduction globale des embouteillages au point d'entrée.

La signalisation indiquera clairement les voies réservées aux voyages internationaux et la voie réservée aux voyages internes. Les voyageurs sont encouragés à utiliser la voie appropriée à leur déplacement puisque, s'ils utilisent la voie des voyages internes lorsqu'ils arrivent des États-Unis, ils peuvent retarder le traitement de leur véhicule et créer des retards supplémentaires pour les autres voyageurs.

La voie des voyages internes sera ouverte de 7 h à 23 h, sept jours sur sept, et sera située à la voie no 4 à l'esplanade du point d'entrée de l'ASFC à Cornwall pour la durée du projet pilote, qui est d'au moins six mois. L'ASFC s'engage à faire en sorte que la voie soit opérationnelle pendant toute la durée du projet.

Le projet pilote de la voie pour les voyageurs internes respecte toutes les restrictions de voyage actuelles liées à la COVID-19 et facilite l'expérience frontalière pour les membres de la communauté d'Akwesasne et l'ASFC. L'Agence reste déterminée à faire en sorte que les peuples autochtones puissent continuer à se déplacer au sein de leurs communautés et entre elles, et qu'ils puissent fournir des biens et des services essentiels, et y avoir accès.

Le projet sera examiné à la fin de la période de six mois afin de déterminer s'il sera modifié ou mis en œuvre de façon permanente.

L'initiative de collaboration frontalière est établie entre l'ASFC et le CMA, qui déploient des efforts pour améliorer l'expérience du passage à la frontière au point d'entrée de Cornwall. La nécessité d'une voie réservée aux voyages internes a été discutée pour la première fois lors de séances de réflexion sur la conception, en 2018, entre l'ASFC et d'autres ministères du gouvernement du Canada, ainsi que les dirigeants et la communauté d'Akwesasne. Depuis septembre 2019, un cercle de travail conjoint, comprenant les chefs du CMA, et des employés et des représentants de l'ASFC, travaille à définir l'objectif et les paramètres de la voie des voyages internes.

« Le projet pilote sur une voie réservée aux voyages internes est un excellent exemple de la collaboration continue entre le CMA et l'ASFC. Il facilitera les voyages et améliorera l'expérience du passage à la frontière au point d'entrée de Cornwall de l'ASFC, surtout pour les résidents qui doivent franchir la frontière régulièrement, soit pour se rendre à l'école, faire des achats ou assister à des rendez-vous, » a déclaré John Ossowski, président de l'Agence des services frontaliers du Canada. « Ce projet pilote illustre ce qui est possible quand les gens se parlent, s'écoutent et travaillent ensemble. Il démontre aussi ce que notre engagement commun à l'égard de l'Initiative de collaboration frontalière peut accomplir. » [traduction]

Le Grand Chef Abram Benedict a noté que, « Le concept d'une voie réservée aux voyages internes fait l'objet de discussions depuis plusieurs années. Je suis heureux de constater qu'un projet pilote sur une voie réservée aux voyages internes est actuellement mis en œuvre au point d'entrée de Cornwall. On sait que les temps d'attente contribuent à de nombreuses frustrations lors de la traversée au point d'entrée. Nous espérons qu'en mettant en œuvre ce projet pilote, les temps d'attente seront réduits. J'attends avec impatience la mise en œuvre du projet pilote, l'examen de suivi et les réactions de la collectivité. Nous continuerons à travailler en collaboration avec l'ASFC à d'autres initiatives visant à améliorer l'expérience du passage à la frontière » [traduction].

