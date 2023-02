L'entreprise de la Gaspésie reçoit 100 000 $ de la part de DEC.

MURDOCHVILLE, QC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 100 000 $ à l'entreprise Chic-Chac inc.

Cet appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, permettra à l'entreprise de moderniser l'offre touristique de la station de ski du mont Miller en adaptant son produit au contexte actuel et en se positionnant pour l'avenir.

Véritable moteur touristique pour la région, le Chic-Chac se spécialise dans le tourisme d'aventure. L'entreprise présente une offre récréative diversifiée incluant : des activités hors-piste guidées en ski et en surf des neiges, du vélo de montagne, du rafting et des formations de sécurité en montagne et en avalanche. Le Chic-Chac offre également l'hébergement et la restauration, en plus de gérer la station de ski du mont Miller.

L'aide de DEC portera sur les coûts d'acquisition et d'installation de deux canons à neige et la construction d'un bâtiment pour abriter les nouveaux équipements. La réalisation du projet allongera la saison de ski avec des pistes ouvertes au public plus tôt et plus tard en saison, renforçant ainsi le choix de la Gaspésie comme destination touristique hivernale.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Le tourisme joue un rôle crucial dans l'économie gaspésienne. Dans la région, les quatre saisons ont beaucoup à offrir. Je suis fière de voir notre gouvernement soutenir des entreprises touristiques de chez nous comme le Chic-Chac, et contribuer à ce projet permettra de consolider l'offre et d'allonger la saison touristique hivernale. Notre région offre des expériences récréatives uniques en hiver dans un décor à couper le souffle. Les Québécoises et les Québécois auront l'occasion de le découvrir et d'en profiter grâce aux améliorations annoncées à la station de ski du mont Miller. Ils deviendront assurément de précieux ambassadeurs alors que le tourisme est enfin de retour! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Le soutien annoncé aujourd'hui démontre notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement renouvelé envers les entreprises et les citoyens canadiens. La contribution financière de DEC accordée à Chic-Chac constitue une excellente nouvelle pour la région de la Gaspésie et son attractivité! Grâce aux investissements de notre gouvernement dans les expériences touristiques, nous sommes prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Alors que nous sortons de la phase aiguë de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre de solides signes de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de notre économie touristique. Dans le but de favoriser la relance et la croissance du secteur, nous assurons toujours un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Il est essentiel d'avoir un secteur du tourisme robuste et pleinement rétabli pour que notre gouvernement puisse poursuivre ses efforts en vue de bâtir une économie qui profite à tous les Canadiens. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« En vertu de ce généreux soutien de DEC, nous offrirons davantage de ski à notre clientèle. Nous pourrons amorcer la saison dès novembre, puis l'étirer aussi tard qu'en mai, une première en Gaspésie. Ainsi, nous serons en mesure de garantir la qualité de nos conditions de glisse, tout en étant moins dépendants des caprices de la météo. De plus, cela nous permettra de devenir un centre d'entraînement par excellence pour skieurs et planchistes. Enfin, nos clients auront la chance de combiner chez nous des sports et des activités de saisons différentes avec les chevauchements hiver/printemps et automne/hiver que nous procurera l'enneigement artificiel. »

Guillaume Molaison, cofondateur, Chic-Chac

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]