Le gouvernement du Canada octroie plus d'un million de dollars pour l'amélioration des infrastructures et la rénovation du Centre Maillet

EDMUNDSTON, NB, le 30 août 2023 /CNW/ - Le Centre Maillet fait partie des piliers de la communauté d'Edmundston. Investir dans cette institution contribuera au développement artistique, culturel, social et économique de la région.

Aujourd'hui, René Arsenault, député de Madawaska-Restigouche, a annoncé l'octroi de plus d'un million de dollars pour l'amélioration des infrastructures et la rénovation du Centre Maillet. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Patrimoine canadien a octroyé 700 000 dollars par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires du programme Développement des communautés de langue officielle. L'Agence de promotion économique du Canada atlantique, quant à elle, a versé une somme de 450 000 dollars par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

La province du Nouveau-Brunswick a également accordé une somme de 450 000 dollars au projet par l'intermédiaire de la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick.

Le Centre Maillet, aussi connu sous le nom d'édifice Maillet, est un centre multifonctionnel et rassembleur qui contribue grandement à la vitalité de la communauté francophone minoritaire de la région d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Grâce aux travaux de rénovation, le Centre Maillet sera en mesure d'offrir une programmation culturelle et communautaire renouvelée qui maximisera le potentiel des installations.

Citations

« Situé au cœur d'une dynamique communauté francophone, le Centre Maillet est un pilier d'Edmundston. Investir dans des espaces communautaires est la clé pour assurer le bien-être de la communauté. Nous soutenons les espaces qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de tous âges de se réunir pour préserver et célébrer leur culture au sein de leur communauté. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Investir dans les espaces publics, comme le Centre Maillet de Saint-Basile, contribue à la croissance des économies locales, stimule le tourisme et donne aux résidents et résidentes un sentiment d'appartenance profond. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le Centre Maillet fait partie intégrante de l'histoire et de la vitalité de notre communauté. Je suis heureux qu'il reçoive les mises à jour nécessaires pour le moderniser et lui permettre de continuer à remplir son mandat. J'invite les gens de la région à continuer à s'y rassembler et à y vivre des expériences artistiques et d'apprentissage. »

- René Arsenault, député de Madawaska-Restigouche

« Investir dans les infrastructures communautaires et les espaces culturels comme le Centre Maillet contribue au bien-être général des résidents et résidentes et à la croissance économique de la région. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre objectif de construire des communautés dynamiques et durables, qui sont le fondement d'un Nouveau-Brunswick meilleur. »

- L'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional du Nouveau Brunswick

« Lieu de création, d'apprentissage, de partage, d'échanges et d'entraide, le Centre Maillet est plus qu'un édifice. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien offert par le gouvernement fédéral afin d'assurer la continuité de nos projets, de répondre aux différents besoins dans la région et de contribuer au développement de la communauté, des arts et de la culture. Le Centre Maillet, un monde à découvrir pour des générations à venir ! »

- Michelle Sirois, présidente, Centre Maillet

Les faits en bref

Le Fonds pour les espaces communautaires offre du financement aux communautés de langue officielle en situation minoritaire pour des projets de construction de nouveaux espaces communautaires et culturels, de rénovation et de modernisation d'infrastructures et d'espaces polyvalents dans davantage de centres communautaires non rattachés à des institutions d'enseignement.

Le Fonds canadien de revitalisation communautaire a été lancé en juin 2021 et il a pris fin le 31 mars 2023. Le Fonds a versé une somme de 500 millions dollars sur 2 ans aux agences de développement régional du Canada (ADR) pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs afin de les rendre sécuritaires, verts et accessibles.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés a soutenu deux grands volets d'activités : adapter des espaces et des actifs communautaires pour les rendre plus accessibles et inclusifs; aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Depuis 2005, le Centre Maillet, aussi connu sous le nom d'édifice Maillet, est un organisme culturel et communautaire sans but lucratif situé dans le berceau du Madawaska, au cœur du quartier de Saint-Basile d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Multifonctionnel, le Centre répond à différents besoins dans la région et contribue au développement de la communauté, des arts, de la culture, des sports et des loisirs. Par sa vocation et son emplacement central, il favorise l'épanouissement des minorités francophones du Madawaska et appuie leur développement.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

