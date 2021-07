Le ministre Guilbeault annonce l'octroi de plus de 1,5 million de dollars à la programmation culturelle annuelle du Centre culturel francophone de Vancouver, ainsi qu'au festival d'été qu'il organise

VANCOUVER, BC, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Les arts de la scène et les activités culturelles en direct enrichissent nos vies, nous incitent à réfléchir et séduisent nos cœurs; ils font partie intégrante du tissu social canadien. Le gouvernement du Canada est déterminé à apporter le soutien nécessaire aux organismes culturels et aux diffuseurs des arts du pays afin qu'ils puissent faire vivre une variété d'expériences artistiques professionnelles à la population canadienne et promouvoir le talent et le dynamisme de nos artistes et créateurs.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un investissement de plus de 1,5 million de dollars destiné au Centre culturel francophone de Vancouver, en appui à ses programmes artistiques et culturels.

Le Centre reçoit 175 000 dollars sur quatre ans (de 2019 à 2023) dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme servira au financement du Festival d'été francophone de Vancouver, l'un des festivals les plus prolifiques de l'Ouest canadien, qui offre une vitrine importante à la musique francophone. Les fonds serviront aussi à financer le programme culturel annuel du Centre, qui prévoit la série de concerts Nouvelle Scène, consacrée aux artistes émergents.

Le Centre culturel francophone de Vancouver reçoit aussi 1 352 500 dollars sur cinq ans (de 2019 à 2024) dans le cadre du volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle. Cet investissement assure le financement opérationnel continu d'un éventail d'activités et de services; permet la création de programmes artistiques et culturels; contribue à la vitalité de la communauté de langue officielle en situation minoritaire de la Colombie-Britannique; et crée des occasions de rencontres et d'échanges entre les francophones et les francophiles de la région métropolitaine de Vancouver et d'ailleurs.

Citations

« Notre gouvernement sait que les arts et la culture contribuent à l'édification de communautés dynamiques et unies, créent des emplois et offrent à la population canadienne la possibilité de vivre des expériences incomparables. En protégeant le tissu social et économique - notamment en apportant une aide financière aux organismes artistiques et culturels - nous soutenons les efforts déployés par le Canada pour rebâtir en mieux, en plus consolider les écosystèmes favorisant l'innovation, la créativité et l'expression artistique. Je félicite le Centre culturel francophone de Vancouver qui s'emploie inlassablement à appuyer les artistes et la musique francophones, et qui nous montre l'exemple en effectuant un retour aux spectacles sans risque pour la santé. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Les organisations comme le Centre culturel francophone de Vancouver jouent un rôle essentiel en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, en assurant un leadership et en offrant un accès à des services, ressources et activités culturelles et linguistiques. Je suis ravie que les investissements annoncés permettent au Centre de poursuivre l'important travail qu'il accomplit, lequel contribue à la vitalité de nos deux langues officielles. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Le soutien continu et accru du gouvernement du Canada, par le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023, permet au Centre de mieux jouer son rôle envers la population du Vancouver métropolitain, en particulier en ce qui concerne le rehaussement de l'appréciation artistique envers le travail des artistes francophones de notre communauté et de partout au Canada. Nous sommes reconnaissants à l'égard de l'appui qui nous est octroyé par le Fonds du Canada pour la présentation des arts et par le programme Développement des communautés de langue officielle. Il s'agit d'une marque de confiance qui nous encourage plus que jamais à vouloir remplir notre mission au meilleur de nos capacités. »

-- Monique Thibault, présidente, Centre culturel francophone de Vancouver

« Tout au cours de la pandémie de COVID-19, l'appui financier de Patrimoine canadien nous a permis de faire preuve de résilience et de nous adapter pour continuer à offrir des spectacles de qualité qui, par le biais de l'utilisation de plateformes numériques, ont pu rejoindre non seulement l'auditoire de notre région, mais aussi, l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, et même rayonner à l'étranger. Nous avons pu, au cours de cette période difficile, embaucher au-delà d'une soixantaine d'artistes et de travailleurs du spectacle francophones d'ici et d'ailleurs, et nous nous apprêtons à faire de même pour la présentation du 32e Festival d'été francophone de Vancouver. »

-- Pierre Rivard, directeur général et artistique, Centre culturel francophone de Vancouver

Les faits en bref

Fondé en 1975, le Centre culturel francophone de Vancouver figure parmi les plus importants diffuseurs d'arts francophones de la Colombie-Britannique. Outre le Festival d'été francophone de Vancouver, organisé annuellement, et la série Nouvelle Scène, le Centre réalise le Coup de cœur francophone de Vancouver et offre un programme culturel annuel, qui comprend des expositions d'arts visuels, entre autres activités. Les services communautaires qu'il offre comprennent des cafés littéraires, une bibliothèque offrant une collection exhaustive de livres et de vidéos, des cours de français pour adultes, un camp d'été pour enfants et un cercle de lecture en français.

Le Festival d'été francophone de Vancouver propose régulièrement une brochette de vedettes de la musique et d'artistes francophones émergents de partout au pays. Cette année, il aura lieu du 23 au 29 août et mettra en vedette divers artistes qui présenteront des spectacles en personne ou en ligne.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle permet au gouvernement fédéral de travailler avec des partenaires pour offrir aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (communautés anglophones au Québec et communautés francophones à l'extérieur du Québec) l'accès, dans leur langue, aux services et aux infrastructures communautaires dont elles ont besoin pour se développer et s'épanouir.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Programmes d'appui aux langues officielles

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca