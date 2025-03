VANCOUVER, BC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de plus de 1,5 million de dollars en soutien fédéral pour trois projets visant à faire progresser la construction en bois préfabriqué en Colombie-Britannique. Ces investissements visent à promouvoir la construction avec du bois canadien et à stimuler l'innovation durable dans les secteurs de la foresterie et de la construction.

Voici les projets qui reçoivent des aides financières provenant du Programme de construction verte en bois (CVBois) de Ressources naturelles Canada (RNCan) :

995 000 $ à l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) pour la construction du pavillon de menuiserie Robert Bosa , qui mettra le bois massif à l'avant-plan. Ce pavillon à deux étages sera doté de colonnes et de poutres en bois lamellé-collé ainsi que de planchers, d'un toit et de panneaux muraux en bois lamellé-croisé. Ce bâtiment carboneutre et passif, qui a obtenu les certifications LEED Or et Rick Hansen , servira de centre éducatif, offrant des programmes spécialisés en construction en bois massif et en construction hybride, et contribuera au plan climatique de la Colombie-Britannique.

pour la construction du pavillon de menuiserie , qui mettra le bois massif à l'avant-plan. Ce pavillon à deux étages sera doté de colonnes et de poutres en bois lamellé-collé ainsi que de planchers, d'un toit et de panneaux muraux en bois lamellé-croisé. Ce bâtiment carboneutre et passif, qui a obtenu les certifications LEED Or et , servira de centre éducatif, offrant des programmes spécialisés en construction en bois massif et en construction hybride, et contribuera au plan climatique de la Colombie-Britannique. 300 000 $ à Prefab Buildings Initiative pour créer des plans de bâtiments écoénergétiques en bois massif afin d'aider à résoudre la pénurie de logements au Canada , d'accélérer les projets de construction et de les rendre plus abordables. Ce projet vise à organiser un atelier de conception pour finaliser chaque prototype de bâtiment, ce qui permettra la construction rapide de bâtiments préfabriqués au pays. Ce financement permettra aux fabricants de mieux collaborer lors de la production en série de modèles de logements multiples (p. ex. hôtels, rénovations d'appartements, résidences pour aînés), répondant ainsi à un large éventail de besoins en matière de logement.

pour créer des plans de bâtiments écoénergétiques en bois massif afin d'aider à résoudre la pénurie de logements au , d'accélérer les projets de construction et de les rendre plus abordables. Ce projet vise à organiser un atelier de conception pour finaliser chaque prototype de bâtiment, ce qui permettra la construction rapide de bâtiments préfabriqués au pays. Ce financement permettra aux fabricants de mieux collaborer lors de la production en série de modèles de logements multiples (p. ex. hôtels, rénovations d'appartements, résidences pour aînés), répondant ainsi à un large éventail de besoins en matière de logement. 219 870 $ à la firme Scius Advisory afin de créer un annuaire en ligne des entreprises canadiennes qui se spécialisent dans la construction de pièces préfabriquées pouvant être assemblées hors site et transportées sur des chantiers de construction. Ce projet permettra de créer une carte interactive pour aider les constructeurs et les décideurs à connaître la disponibilité des matériaux et les technologies de construction écologique dans l'ensemble du pays.

Ces investissements permettront de réduire les coûts de construction, d'accélérer les délais de réalisation des projets et d'accroître l'offre de logements abordables et durables. En favorisant l'utilisation de produits de bois canadien à la fine pointe de la technologie, le gouvernement fédéral a à cœur de bâtir un avenir meilleur, de créer des emplois et de soutenir la transition du secteur de la construction vers des pratiques novatrices en matière de bâtiments écologiques qui stimulent la demande de produits forestiers canadiens et d'expertise en foresterie.

Citations

« L'ouverture de nouveaux débouchés pour le bois d'œuvre canadien profite non seulement aux travailleurs forestiers et crée des emplois, mais nous aide aussi à atteindre d'autres objectifs, dont ceux de fournir plus de logements et de réduire les émissions. En favorisant l'utilisation de bois canadien à faibles émissions de carbone dans le secteur de la construction, le gouvernement du Canada renforce nos collectivités et nos économies locales en Colombie-Britannique, sans lésiner sur l'environnement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

En tant que premier fournisseur de formations en métiers spécialisés dans l'Ouest canadien, l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique est particulièrement bien placé pour faire équipe avec l'industrie et le gouvernement afin d'offrir des solutions durables qui permettront de bâtir un avenir plus vert. L'investissement accordé par Ressources naturelles Canada pour la construction du pavillon de menuiserie Robert Bosa de l'Institut met en lumière le leadership de notre pays dans les pratiques de construction durable, tout en favorisant la création d'un laboratoire vivant qui multipliera les possibilités de formation et de recherche pour la prochaine génération de travailleurs spécialisés. »

Jeff Zabudsky, Ph. D.

Institut de technologie de la Colombie-Britannique

« La réussite de Prefab Buildings Initiative témoigne de l'esprit d'innovation et de collaboration des Canadiens, qui se manifeste grâce au soutien du programme CVBois et au dévouement des fournisseurs et fabricants du pays. Ensemble, nous bâtissons une solution canadienne qui permettra d'accélérer la construction de logements, de favoriser le développement durable et de renforcer notre secteur du bâtiment. »

Andrew Bowerbank

Directeur général, Prefab Buildings Initiative

« Le lancement de notre tableau de bord interactif représente une étape importante pour mieux comprendre et favoriser l'essor du secteur des bâtiments préfabriqués au Canada. S'appuyant sur des données complètes provenant de plus de 800 entreprises, notre navigateur dédié à la préfabrication des bâtiments fournit aux dirigeants de l'industrie et aux décideurs les informations nécessaires pour accélérer leur adoption, améliorer la productivité et stimuler l'innovation dans ce domaine. La préfabrication est essentielle pour répondre aux besoins pressants du Canada en matière de logement et d'infrastructures, et notre projet offre une feuille de route pour accroître son impact. »

Mark Devereux

Directeur général, Scius

Faits en bref

Depuis 2017, le programme Construction verte en bois (CVBois) a investi 14,7 millions de dollars dans 9 projets de construction en Colombie-Britannique. Le programme a également financé 35 initiatives à l'échelle du pays pour stimuler l'essor de la construction en bois au Canada.

Le programme CVBois favorise l'utilisation de technologies novatrices de construction en bois dans le cadre de projets de construction. Il soutient l'engagement du Canada à atteindre les objectifs de réduction des émissions de 2030 et de 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris et à faire progresser les priorités à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

à atteindre les objectifs de réduction des émissions de de 2050 dans le cadre de l'Accord de et à faire progresser les priorités à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le programme CVBois investit dans des projets de construction en bois qui présentent de nombreux avantages, dont : la réduction des émissions de GES grâce à des ressources renouvelables et durables qui contribuent à décarboner l'environnement bâti; une adoption accélérée des technologies et des systèmes de construction novateurs; des codes du bâtiment actualisés qui permettent de construire des bâtiments en bois plus hauts et plus grands; des logements abordables et des infrastructures communautaires.



