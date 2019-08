Le Canada soutient la participation des Autochtones dans le secteur forestier du Manitoba

BIRCH RIVER, MB, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Le secteur forestier du Canada continue de jouer un rôle clé dans notre économie et dans nos efforts de lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada investit dans des projets pour doter les communautés autochtones des outils nécessaires pour écologiser leurs entreprises et promouvoir la stabilité économique dans le secteur forestier.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 50 500 $ dans la Première Nation de Wuskwi Sipihk pour permettre à la communauté de chercher de nouveaux débouchés commerciaux et de donner de la formation aux travailleurs.

Cet investissement permet à la Première Nation de Wuskwi Sipihk de réaliser une étude de faisabilité et un plan d'affaires pour une exploitation forestière et des activités d'aménagement forestier, y compris l'aménagement du territoire, les pratiques forestières, la planification forestière à long terme et le reboisement.

Le projet est financé par l'entremise de l'Initiative de foresterie autochtone (IFA) de Ressources naturelles Canada, laquelle sert à soutenir les projets de développement économique dirigés par des Autochtones. En investissant dans les activités des Autochtones dans le secteur forestier canadien, nous pouvons trouver des solutions écologiques qui contribueront à la lutte contre les changements climatiques et à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 12,6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans dans l'IFA. Cet investissement soutient la poursuite du développement de nouvelles technologies de la forêt et de nouveaux produits forestiers qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les communautés autochtones à accroître leurs débouchés sur le marché et à les diversifier.

La Première Nation de Wuskwi Sipihk est une administration locale Moskégon dont la réserve se situe au nord-est de la rivière Birch, le long des rives ouest du lac Swan.

Citations

« Cet investissement dans le secteur forestier canadien contribue à la croissance économique et à la création d'emplois dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones, tout en favorisant les solutions fondées sur l'énergie propre pour les générations futures. Nous sommes fiers de soutenir les efforts de la Première Nation de Wuskwi Sipihk pour en arriver à une exploitation durable de la forêt. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Lien connexe

Initiative de foresterie autochtone



