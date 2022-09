OTTAWA, ON, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler avec acharnement afin de réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans de la façon la plus sécuritaire et rapide possible. Il s'agit de l'un des plus grands engagements de ce genre au monde. L'accueil de réfugiés au Canada fait partie intégrante de la longue et fière tradition humanitaire de notre pays.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le Canada a accueilli son 20 000e réfugié afghan depuis août 2021. Les derniers nouveaux arrivants sont arrivés à Toronto, en Ontario, à bord d'un vol nolisé en provenance des Émirats arabes unis (EAU). Environ 337 réfugiés aidés par le gouvernement étaient à bord et s'installeront dans des collectivités partout au Canada, dont Abbotsford (Colombie-Britannique), Calgary (Alberta) et Windsor (Ontario).

La réinstallation d'au moins 40 000 ressortissants afghans est une initiative complexe et sans précédent qui nécessite une approche pangouvernementale, ainsi que des partenariats nationaux et internationaux solides. Il aurait été impossible de franchir cette étape importante sans l'appui des provinces et des territoires, des fournisseurs de services de réinstallation et des Canadiens qui ont parrainé des réfugiés afghans, donné leurs biens et leur temps et aidé les nouveaux arrivants à s'installer dans leur collectivité.

Nous tenons également à mentionner la collaboration continue de partenaires internationaux clés, dont les États-Unis, les EAU et le Pakistan, ainsi que le travail inlassable d'organisations internationales et de partenaires d'orientation, dont l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, Frontline Defenders et ProtectDefenders.eu.

Malgré les défis en cours et le travail difficile qui nous attend, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre engagement de réinstaller au Canada au moins 40 000 Afghans vulnérables d'ici la fin de 2023.

Le gouvernement du Canada, avec l'appui des fournisseurs de services d'établissement, travaille aussi ici au pays pour aider les nouveaux arrivants afghans à bâtir leur nouvelle vie partout au Canada, et ils contribuent déjà à enrichir leurs collectivités.

Maryam Masoomi est arrivée à Saskatoon ( Saskatchewan ) en octobre 2021. En Afghanistan , Maryam Massooni fréquentait l'école secondaire Marefat, qui défendait l'éducation des femmes. Depuis son arrivée au Canada , elle a gagné un prix pour ses compétences en leadership, a rencontré Sa Majesté le Roi Charles III et a commencé à animer une émission de radio locale et à travailler avec de jeunes nouveaux arrivants.

( ) en octobre 2021. En , Maryam Massooni fréquentait l'école secondaire Marefat, qui défendait l'éducation des femmes. Depuis son arrivée au , elle a gagné un prix pour ses compétences en leadership, a rencontré Sa Majesté le Roi Charles III et a commencé à animer une émission de radio locale et à travailler avec de jeunes nouveaux arrivants. Najibullah Sorosh a consacré plus de 20 ans à l'éducation des enfants, y compris des filles, et a contribué à la création de deux écoles secondaires qui atteignaient presque la parité des sexes. Après avoir fui Kaboul, il a atterri à Prince Albert ( Saskatchewan ) en septembre 2021, et travaille avec des réfugiés et des immigrants.

( ) en septembre travaille avec des réfugiés et des immigrants. Sheila Qayumi défendait la paix et les droits des femmes depuis son domicile en Afghanistan . Depuis son arrivée à Calgary en septembre 2021, elle a trouvé un travail utile en tant qu'interprète et conseillère pour aider d'autres femmes afghanes à s'intégrer dans la société canadienne.

défendait la paix et les droits des femmes depuis son domicile en . Depuis son arrivée à en septembre 2021, elle a trouvé un travail utile en tant qu'interprète et conseillère pour aider d'autres femmes afghanes à s'intégrer dans la société canadienne. Ghousuddin Frotan , un journaliste afghan, est arrivé au Canada plus tôt cette année avec sa famille, laissant derrière lui l'école anglaise et l'organisation à but non lucratif qu'il a fondée à Kandahar . Depuis leur nouvelle maison à Windsor ( Ontario ), les enfants Frotan ont adopté leur nouvelle école, et Ghousuddin a repris sa carrière de journaliste, remportant une bourse de l'Université de Toronto .

De concert avec ses partenaires de partout au pays et dans le monde, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fait une différence dans la vie des nouveaux arrivants afghans et de leurs familles, et offre un soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les entreprises qui souhaitent participer en faisant du bénévolat, en faisant des dons, en parrainant ou en soutenant des efforts de réinstallation plus larges peuvent en apprendre davantage sur comment les Canadiens peuvent aider.

Des photos de l'arrivée d'aujourd'hui sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citations

« Aujourd'hui, je suis fier de marquer cet important jalon, au moment où nous arrivons à mi-chemin de notre engagement. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif, mais il reste encore beaucoup à faire. Chacun des 20 000 Afghans accueillis au Canada est une vie transformée. Ces nouveaux arrivants enrichiront les collectivités qui les ont accueillis. La situation en Afghanistan, et dans les pays voisins, demeure très difficile, et nous sommes vraiment reconnaissants à tous nos partenaires, au pays et à l'étranger, de tout ce qu'ils ont fait pour amener les réfugiés afghans en sécurité au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La réinstallation sûre et digne des réfugiés dans le monde est au cœur du travail de l'Organisation internationale pour les migrations depuis des décennies. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada et d'autres pour veiller à ce que des milliers d'Afghans vulnérables aient la possibilité de recommencer leur vie dans un environnement sûr et accueillant. »

- António Vitorino, directeur général, OIM

Faits en bref

La capacité de réinstallation du Canada est répartie dans plus de 137 collectivités. On trouve des renseignements détaillés sur les collectivités d'accueil accueillant les Afghans dans notre site Web.

est répartie dans plus de 137 collectivités. On trouve des renseignements détaillés sur les collectivités d'accueil accueillant les Afghans dans notre site Web. Même si de nombreux nouveaux arrivants arrivent dans les plus grandes villes du Canada , les petites collectivités offrent des endroits accueillants et sûrs, où l'on trouve des services d'établissement, des possibilités d'emploi, des options de logement abordables et un coût de la vie moindre. Le vol d'aujourd'hui marque le plus important contingent à ce jour qui arrive dans le sud-ouest de l' Ontario .

, les petites collectivités offrent des endroits accueillants et sûrs, où l'on trouve des services d'établissement, des possibilités d'emploi, des options de logement abordables et un coût de la vie moindre. Le vol d'aujourd'hui marque le plus important contingent à ce jour qui arrive dans le sud-ouest de l' . Les réfugiés afghans deviennent résidents permanents à leur arrivée au Canada . Ils reçoivent un soutien au revenu pendant au moins 12 mois dans le cadre du Programme d'aide à la réinstallation et auront accès à des services d'établissement, y compris la formation linguistique et le Programme fédéral de santé intérimaire pour la couverture médicale. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes de fournisseurs de services au Canada afin d'offrir des services aux nouveaux arrivants et nous nous assurons qu'ils peuvent s'intégrer avec succès.

. Ils reçoivent un soutien au revenu pendant au moins 12 mois dans le cadre du Programme d'aide à la réinstallation et auront accès à des services d'établissement, y compris la formation linguistique et le Programme fédéral de santé intérimaire pour la couverture médicale. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes de fournisseurs de services au afin d'offrir des services aux nouveaux arrivants et nous nous assurons qu'ils peuvent s'intégrer avec succès. Les arrivées d'aujourd'hui ont été renvoyées au Canada par les États-Unis dans le cadre de notre Programme humanitaire et arrivent à titre de réfugiés parrainés par le gouvernement. Le programme humanitaire réinstalle des Afghans vulnérables, y compris des femmes leaders, des défenseurs des droits de la personne, des minorités religieuses ou ethniques persécutées, des personnes 2SLGBTQI+, des individus, des journalistes et des personnes qui ont aidé les journalistes canadiens.

par les États-Unis dans le cadre de notre Programme humanitaire et arrivent à titre de réfugiés parrainés par le gouvernement. Le programme humanitaire réinstalle des Afghans vulnérables, y compris des femmes leaders, des défenseurs des droits de la personne, des minorités religieuses ou ethniques persécutées, des personnes 2SLGBTQI+, des individus, des journalistes et des personnes qui ont aidé les journalistes canadiens. L'OIM a mené des évaluations de santé, présenté des séances d'orientation avant le départ et assuré le transport de milliers d'Afghans en quête de sécurité au Canada .

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Aidan Strickland, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]