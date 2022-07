Le message I = I accélère les progrès vers les objectifs nationaux et mondiaux visant à éradiquer l'épidémie de VIH

Grâce aux progrès de la science sur le VIH au cours des quatre dernières décennies, les personnes vivant avec le VIH qui prennent des médicaments et qui maintiennent une quantité indétectable de virus dans leur sang peuvent mener une longue et saine vie sans avoir à craindre de transmettre le VIH à leur partenaire sexuel. C'est le puissant message derrière la campagne « Indétectable = Intransmissible (I = I) ».

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont annoncé l'appui du Canada d'une déclaration mondiale à propos d'Indétectable = Intransmissible (I = I). Cette annonce s'appuie sur le leadership du Canada en tant que premier pays à appuyer officiellement la campagne I = I, en 2018.

Le message I = I est lié à des facteurs connus pour avoir une incidence sur la qualité de vie et l'état de santé, y compris la réduction de la stigmatisation, une meilleure image de soi, l'amélioration de la santé mentale et une plus grande aisance à divulguer le statut sérologique à des partenaires sexuels, faisant de ce message une arme majeure dans la lutte contre la stigmatisation liée au VIH.

Les personnes vivant avec le VIH qui ont été informées du fait que si le virus est indétectable, il est intransmissible sont plus susceptibles de déclarer que leur santé mentale, physique et sexuelle est optimale. Les connaissances liées à I = I accroît l'adoption du dépistage, du traitement et de la suppression virale du VIH, ce qui appuie l'objectif mondial d'éradiquer le VIH et le sida des menaces sanitaires d'ici 2030. Il s'agit d'une découverte scientifique qui change la vie et qui a transformé ce que signifie vivre et aimer avec le VIH dans le monde entier.

À ce jour, plus de 1 000 partenaires officiels de l'énoncé I = I de tous les secteurs et dans 105 pays ont adhéré à la campagne pour transmettre le message. La déclaration mondiale sur le thème I = I adoptée aujourd'hui va au-delà de l'engagement mondial à l'égard de la campagne du même nom en reconnaissant la valeur du message en tant qu'outil pour faire progresser les efforts visant à éradiquer le VIH des menaces sanitaires, et en engageant les pays à intégrer le message I = I à leurs politiques et programmes. Le Canada appuie la campagne I = I et la déclaration mondiale qui s'y rattache, et encourage les autres pays à emboîter le pas.

« Aider les personnes qui vivent avec le VIH à mener une vie en santé et exempte de stigmatisation est la raison d'être derrière l'appui du Canada à l'égard de I = I. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement d'intégrer ce message à nos politiques et programmes pour prévenir les nouvelles infections et veiller à ce que les personnes vivant avec le VIH et le sida reçoivent les soins, les traitements et le soutien continus dont elles ont besoin. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'appui du Canada de la campagne I = I constitue une étape cruciale dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination qui touchent la communauté du VIH. En faisant de l'I = I une composante de base de nos politiques et programmes, nous pouvons mieux nous attaquer aux inégalités systémiques et réduire les obstacles aux soins afin que les personnes touchées par le VIH aient le soutien dont elles ont besoin pour vivre en santé. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est résolu à atteindre l'objectif mondial d'éradication du VIH et du SIDA en tant que menaces pour la santé publique d'ici 2030.

Cet engagement comprend l'atteinte des cibles 95-95-95 qui veulent que d'ici 2025, 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état, 95 % des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH suivent un traitement antirétroviral, et 95 % des personnes suivant un traitement présentent des niveaux indétectables du virus.

À la fin de 2020, environ 63 000 Canadiennes et Canadiens vivaient avec le VIH. De ce nombre, environ 90 % ont été diagnostiqués et 87 % des personnes diagnostiquées suivaient un traitement. Le Canada estime que 95 % des personnes suivent un traitement et ont une charge virale indétectable.

estime que 95 % des personnes suivent un traitement et ont une charge virale indétectable. Pour aider à atteindre les cibles 95-95-95, le gouvernement du Canada :

fournit des conseils sur le contrôle et le dépistage du VIH aux professionnels de la santé;



appuie de solides projets communautaires visant à renforcer la prévention et l'accès aux services de dépistage et de traitement;



assure une surveillance du VIH afin de suivre les progrès et de mieux comprendre les moteurs de l'épidémie.

