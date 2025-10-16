Avis aux médias - Le ministre Steven MacKinnon rencontrera Cadence English

Transports Canada

16 oct, 2025

16 oct, 2025, 17:08 ET

PARIS, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, visitera la gare de Lyon ce vendredi. Durant cette visite, il rencontrera des membres du consortium Cadence, qui a été retenu pour le projet de train à grande vitesse Alto, entre Québec et Toronto.

Les médias sont invités à assister à la visite.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date :
Le vendredi 17 octobre 2025

Heure : 
10 h

Endroit :
Gare de Lyon
Place Louis Armand
75012 Paris

Notes à l'intention des médias

