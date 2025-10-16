PARIS, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, visitera la gare de Lyon ce vendredi. Durant cette visite, il rencontrera des membres du consortium Cadence, qui a été retenu pour le projet de train à grande vitesse Alto, entre Québec et Toronto.

Les médias sont invités à assister à la visite.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date :

Le vendredi 17 octobre 2025

Heure :

10 h

Endroit :

Gare de Lyon

Place Louis Armand

75012 Paris

SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Sarah Jackson, Directrice des opérations, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 343-550-4053; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]