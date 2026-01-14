RIYAD, Arabie saoudite, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a conclu avec succès une mission de deux jours à Riyad, en Arabie saoudite, où Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a représenté le Canada au Forum sur les minéraux du futur - l'un des événements phares dans le secteur minier à l'échelle mondiale. Cette visite a conforté le Canada dans sa volonté de développer les chaînes mondiales d'approvisionnement en minéraux critiques et de resserrer ses relations économiques avec le Royaume d'Arabie saoudite.

Le 13 janvier 2026, le Canada a signé un protocole d'entente avec le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales de l'Arabie saoudite, Son Excellence M. Bandar Ibrahim Al-Khorayef, pour renforcer la coopération dans le domaine des ressources minérales. Cette entente promouvra le commerce et l'investissement dans les chaînes de valeur des minéraux critiques, favorisera le partage des connaissances et soutiendra les efforts bilatéraux déployés pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement durables.

À l'occasion de ce forum, le secrétaire parlementaire Guay a participé à un panel de discussion avec M. Al-Khorayef et a insisté sur le rôle que peuvent jouer les minéraux critiques canadiens dans la réalisation de la transformation économique décrite dans le schéma directeur de l'Arabie saoudite Vision 2030, soulignant notre statut de partenaire stratégique et montrant que l'expertise canadienne dans les technologies de pointe et dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance peut attirer des capitaux internationaux.

M. Guay a également profité de l'occasion pour tenir des rencontres bilatérales avec des sociétés minières saoudiennes de premier plan pour faire rayonner le savoir-faire minier du Canada et explorer la possibilité d'attirer des investissements saoudiens. Il a mis en relief des projets miniers récents confiés au Bureau des grands projets du Canada et a discuté d'avenues possibles pour mettre en commun l'expertise minière.

Le Canada est déterminé à resserrer ses liens avec l'Arabie saoudite en matière de commerce et d'investissements. Cette volonté s'est concrétisée notamment lors du Forum sur les minéraux du futur par l'officialisation d'un partenariat entre l'entreprise canadienne Northern Graphite et l'Obeikan Investment Group de l'Arabie saoudite en vue de l'établissement d'usines de traitement de la matière d'anode pour batteries dans les deux pays - un grand pas vers la création de chaînes d'approvisionnement sûres et diversifiées.

Cette mission représente une étape importante dans la stratégie du Canada visant à catalyser 500 milliards de dollars de nouveaux investissements du secteur privé au pays et à l'étranger et à doubler ses exportations vers d'autres pays que les États-Unis au cours de la prochaine décennie. C'est grâce à des partenariats internationaux solides, à de nouveaux débouchés commerciaux et à la promotion des innovations canadiennes que nous ferons du Canada une superpuissance énergétique.

Citations

« Le Canada possède ce dont le monde a besoin, et nous agissons rapidement pour renforcer les partenariats internationaux, tisser de nouvelles relations commerciales et devenir une superpuissance énergétique. En solidifiant la collaboration avec des partenaires comme le Royaume d'Arabie saoudite - notre plus important partenaire commercial dans la région -, nous ouvrons des perspectives pour l'industrie canadienne, favorisons la diversité et la résilience économiques et créons une prospérité économique à long terme. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Nous œuvrons à la tâche importante de tisser des liens solides avec le Royaume d'Arabie saoudite pour faire avancer nos priorités communes en matière de minéraux critiques et de développement responsable des ressources. Ce partenariat contribuera à attirer des investissements, à créer de bons emplois et à renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui aura des retombées concrètes à long terme au Canada et à l'étranger. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le secrétaire parlementaire Claude Guay a représenté le Canada lors du Forum sur les minéraux du futur à Riyad, en Arabie saoudite, les 13 et 14 janvier 2026, aux côtés de dirigeants et de responsables de l'industrie canadienne.

En 2024, le Royaume d'Arabie saoudite était le principal partenaire commercial bilatéral du Canada au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec des échanges de marchandises totalisant environ 4,1 milliards de dollars (2 milliards de dollars d'exportations canadiennes et 2,1 milliards d'importations). Les principales exportations canadiennes vers le Royaume comprennent des produits de défense, des aéronefs, des véhicules et pièces automobiles, des produits pharmaceutiques et équipements industriels. Les produits énergétiques représentaient plus de 97 % des importations canadiennes en provenance du Royaume d'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite transforme rapidement son secteur minier afin de devenir un carrefour international de traitement des minéraux et d'investissements dans le domaine, ce qui créera des débouchés qui permettront aux entreprises et aux investisseurs canadiens de collaborer au développement de chaînes d'approvisionnement sûres et durables.

Liens pertinents

