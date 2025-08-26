RIGA, Lettonie, le 26 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney est arrivé en Lettonie, où il s'attachera à renforcer la sécurité transatlantique et les efforts de l'OTAN visant à dissuader l'agression russe sur le flanc est.

À Riga, le premier ministre Carney a rencontré la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa, et a annoncé le renouvellement par le Canada de l'opération REASSURANCE pour une autre période de trois ans.

Le Canada a lancé l'opération REASSURANCE en 2014 à la suite de l'invasion initiale de la Russie en Ukraine. Plus de dix ans plus tard, cette opération demeure la plus vaste mission des Forces armées canadiennes à l'étranger. En effet, environ 2 000 militaires sont actuellement déployés dans le cadre de cette opération pour dissuader l'agression russe et défendre le territoire de l'OTAN.

Ce renouvellement permettra de maintenir les effectifs et les capacités militaires de la brigade en Lettonie - et ainsi de renforcer notre défense collective et la coopération en matière de sécurité et de préserver la forte présence de l'OTAN sur le flanc est. En tant que pays-cadre, le Canada dirige la Brigade multinationale de l'OTAN en Lettonie, une formation d'environ 3 000 militaires de 14 pays Alliés de l'OTAN.

Durant leur rencontre, le premier ministre et la première ministre ont souligné l'importance de l'OTAN, de mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie et d'atteindre une paix juste et durable en Ukraine. Ils ont insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties de sécurité robustes en vue d'une paix durable. Les dirigeants ont aussi discuté de l'importance qu'ont la paix et la sécurité pour la croissance économique et pour le resserrement du partenariat économique entre le Canada et l'Europe au moyen du commerce et de la défense.

Citations

« Pour obtenir une paix durable en Ukraine et en Europe, nous devons repousser les assauts et renforcer notre sécurité. Depuis plus d'une décennie, les troupes canadiennes jouent un rôle indispensable pour repousser l'agression russe sur le flanc est de l'OTAN et renforcer notre sécurité collective. Les Canadiens peuvent être fiers que nos troupes continuent de diriger l'opération REASSURANCE dans le cadre de cette mission cruciale - pour une sécurité, une stabilité et une prospérité accrues en Europe et dans le monde entier. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Dans le cadre de l'opération REASSURANCE, les membres des Forces armées canadiennes sont sur la ligne de front, aux côtés de nos Alliés de l'OTAN, pour renforcer la défense sur le flanc est de l'Europe. Leur dévouement et leur professionnalisme aident à dissuader les menaces, à protéger la région et à préserver les valeurs démocratiques qui favorisent la paix et la sécurité au pays comme à l'étranger. Le Canada est fier d'être solidaire de ses Alliés et de contribuer à cette mission vitale. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

Lors de sa visite en Lettonie, le premier ministre Carney était accompagné du ministre de la Défense nationale, David J. McGuinty .

Le Canada achèvera la mise en place complète des capacités de la brigade déployée de façon permanente en Lettonie d'ici 2026. À ce moment-là, la brigade comptera jusqu'à 2 200 membres des Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre des forces terrestres avancées de l'OTAN et des éléments de soutien en Lettonie.

achèvera la mise en place complète des capacités de la brigade déployée de façon permanente en Lettonie d'ici 2026. À ce moment-là, la brigade comptera jusqu'à 2 200 membres des Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre des forces terrestres avancées de l'OTAN et des éléments de soutien en Lettonie. En juin, le premier ministre a annoncé que les investissements du Canada dans le domaine de la défense pour 2025-2026 s'élèveraient à plus de 9 milliards de dollars, ce qui contribuera à renforcer les capacités et la préparation des FAC tout en amenant le Canada à atteindre l'objectif de 2 % des dépenses de défense fixé par l'OTAN cette année.

Lors du Sommet de l'OTAN de 2025 à La Haye, le Canada a accepté de se joindre à un nouvel engagement en matière d'investissements de défense, consistant à investir 3,5 % du PIB annuel dans les investissements de base en matière de défense et 1,5 % dans les investissements liés à la défense et à la sécurité d'ici 2035 afin de garantir notre sécurité individuelle et collective.

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Carney a annoncé la plus forte augmentation de salaire des membres des FAC en une génération.

Liens connexes

