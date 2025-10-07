Le mercredi 8 octobre 2025 English

OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)

10 h 30

Le premier ministre quittera Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.


Fermé aux médias

Région de la capitale nationale (Canada)

12 h 00

Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.


Fermé aux médias

14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.


Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

17 h 00

Le premier ministre participera virtuellement à une conversation sur la relation canado-américaine.


Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent participer sont priés d'écrire à [email protected] pour obtenir des précisions.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

