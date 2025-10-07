OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)

10 h 30 Le premier ministre quittera Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.

Fermé aux médias

Région de la capitale nationale (Canada)

12 h 00 Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.

Fermé aux médias 14 h 15 Le premier ministre participera à la période de questions.

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement 17 h 00 Le premier ministre participera virtuellement à une conversation sur la relation canado-américaine.

