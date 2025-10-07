Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
10 h 30
|
Le premier ministre quittera Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.
|
|
Fermé aux médias
|
12 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.
|
|
Fermé aux médias
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
|
|
Édifice de l'Ouest
|
17 h 00
|
Le premier ministre participera virtuellement à une conversation sur la relation canado-américaine.
|
|
Notes à l'intention des médias :
