OTTAWA, ON, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu une visite de travail à Washington D.C., dans le cadre de laquelle il a rencontré le président des États-Unis, Donald J. Trump, à la Maison-Blanche pour discuter des grandes priorités en matière de commerce et de défense.

Le premier ministre et le président ont salué les progrès accomplis jusqu'ici dans l'établissement d'une nouvelle relation économique et de sécurité entre leurs nations. Le Canada bénéficie à l'heure actuelle du meilleur accord commercial de tous les partenaires commerciaux des États-Unis : 85 % des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis sont désormais exempts de droits de douane. Par ailleurs, notre coopération permet d'améliorer davantage la sécurité à la frontière. Les dirigeants ont cerné des possibilités de réaliser des progrès concrets en matière de commerce dans les secteurs de l'acier, de l'aluminium et de l'énergie, et ont demandé à leurs équipes d'achever ce travail dans les semaines à venir.

Le premier ministre et le président ont discuté de priorités internationales pressantes, notamment du conflit au Moyen-Orient. Les dirigeants ont souligné les deux années écoulées depuis l'attaque brutale perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 - la plus meurtrière contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Le premier ministre a remercié le président pour son leadership en ce qui concerne le Moyen-Orient, en particulier son plan de paix historique qui a permis la tenue actuelle de négociations entre Israël et le Hamas en Égypte.

Les dirigeants ont également discuté des possibilités de coopération en matière de défense et ont souligné leurs efforts communs pour renforcer la sécurité dans l'Arctique. Le premier ministre a rappelé l'augmentation des investissements du Canada dans le domaine de la défense, notre prochaine stratégie industrielle de défense et les possibilités de collaboration future.

Le premier ministre a rencontré le vice-président des États-Unis, JD Vance, et la deuxième dame des États-Unis, Usha Vance, pour un souper à leur résidence. Ils ont discuté de diverses priorités communes et des efforts plus vastes déployés pour bâtir une nouvelle relation économique et de sécurité entre le Canada et les États-Unis.

Le premier ministre a rencontré le président et chef de la majorité du Comité du Sénat américain sur les relations étrangères, le sénateur Jim Risch, la chef de la majorité au Comité du Sénat américain sur les relations étrangères, la sénatrice Jeanne Shaheen, ainsi que le président du Comité du Sénat américain sur les finances, le sénateur Mike Crapo, pour discuter des priorités économiques et commerciales du Canada, y compris l'examen prochain de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Ils ont discuté de leur objectif commun consistant à s'assurer que l'Accord continue de stimuler la croissance économique et de créer des possibilités des deux côtés de la frontière. De plus, le premier ministre a rencontré le sénateur David McCormick pour discuter de priorités commerciales et économiques ainsi que le président et chef de la direction de Business Roundtable, Joshua Bolten.

Le nouveau gouvernement du Canada continue de bâtir une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis, et nos objectifs sont clairs : protéger les travailleurs canadiens et leurs familles, renforcer la capacité concurrentielle des entreprises canadiennes et bâtir l'économie la plus forte du G7.

« Le président Trump et moi savons que, dans certains secteurs, nos pays se feront concurrence et que, dans d'autres, ils seront plus forts s'ils unissent leurs forces. Notre priorité est de créer ces nouvelles occasions afin d'offrir plus de certitude, de sécurité et de prospérité à nos travailleurs et à nos entreprises. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

