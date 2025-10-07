OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ - « Il y a deux ans aujourd'hui, les familles s'apprêtaient à observer une fête joyeuse du calendrier juif, et des centaines de jeunes mélomanes étaient réunis dans le cadre d'un festival de musique pacifique, au moment où l'organisation terroriste Hamas a lancé une attaque odieuse contre les civils israéliens. Ce fut l'attaque la plus meurtrière menée contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Près de 1 200 personnes ont été tuées et plus de 200 autres ont été prises en otage, dont 48 sont encore détenues par le Hamas.

Partout dans le monde, y compris au Canada, les Juifs continuent de vivre dans un profond sentiment de chagrin et d'anxiété. Nous nous rappelons toutes les personnes qui ont été brutalement assassinées le 7 octobre 2023, notamment les citoyens et citoyennes du Canada Vivian Silver, Netta Epstein, Alexandre Look, Judih Weinstein, Shir Georgy, Ben Mizrachi et Adi Vital-Kaploun, et d'autres qui avaient des liens étroits avec le Canada, comme Tiferet Lapidot. Que leur mémoire soit une bénédiction. Aujourd'hui, et chaque jour, nous sommes solidaires des victimes, de leurs familles et de leurs communautés, qui continuent de porter un deuil inimaginable.

Le Canada condamne le Hamas, un groupe terroriste qui ne doit jouer aucun rôle dans la gouvernance future d'un État palestinien démilitarisé. Nous exhortons toutes les parties à se mettre immédiatement au travail pour concrétiser la promesse du Hamas de libérer tous les otages et négocier les conditions de paix.

Le Canada a engagé plus de 400 millions de dollars en aide pour la Cisjordanie et Gaza et soutient un acheminement soutenu et à grande échelle de l'aide humanitaire dans la région. Le Canada intensifie sa coordination avec ses partenaires internationaux pour favoriser l'instauration d'une paix juste et durable, qui ne pourra en fin de compte être garantie que par la mise en place d'une solution globale à deux États. Dans le cadre des efforts que nous déployons pour établir la paix dans la région, nous n'oublierons jamais les personnes innocentes qui ont perdu la vie ou qui ont été blessées ou prises en otage lors de l'attaque du 7 octobre.

Au cours des deux dernières années, les Canadiens et Canadiennes de confession juive ainsi que les communautés juives du monde entier ont été confrontés à une résurgence dévastatrice de l'antisémitisme. En effet, des synagogues et des écoles sont la cible d'attaques, des personnes sont victimes de harcèlement en raison de leur foi, et des initiatives ont été entreprises pour minimiser ou nier la tragédie du 7 octobre. Ces crimes constituent une trahison des valeurs qui unissent les Canadiens et compromettent le droit inaliénable de tous les Canadiens et Canadiennes de vivre pleinement leur vie dans la dignité et la sécurité. Le Canada condamne l'antisémitisme sous toutes ses formes. Au début de l'automne, notre nouveau gouvernement a déposé un projet de loi qui prévoit de nouvelles dispositions plus fermes visant à lutter contre la haine et la criminalité, à protéger les édifices et les espaces religieux et culturels et à interdire l'affichage de symboles terroristes. Ainsi, le projet de loi C-9 érige en infraction criminelle le fait d'entraver intentionnellement et délibérément l'accès aux lieux de culte, aux écoles et aux centres communautaires.

Afin d'appuyer ces mesures législatives, le gouvernement accorde un financement ciblé aux provinces pour la formation des agents chargés de l'application de la loi et des procureurs de la Couronne, en vue d'améliorer leur capacité à protéger les communautés à risque et à appliquer efficacement les lois sur les crimes haineux.

Au cours de la semaine prochaine, les Canadiens et Canadiennes des communautés juives se réuniront avec leurs proches dans leur soucca et célébreront la résilience du peuple juif. En signe de solidarité, les Canadiens doivent renouveler leurs efforts visant à bâtir un pays où les Juifs pourront toujours vivre en sécurité, ouvertement et librement. »

