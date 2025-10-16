LONDRES, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a conclu aujourd'hui une visite de trois jours à Londres (Royaume-Uni), du 14 au 16 octobre, qui visait principalement à favoriser le développement de chaînes d'approvisionnement sûres pour les minéraux critiques et à renforcer la sécurité énergétique du Canada et de ses alliés.

Pendant son séjour, le ministre Hodgson a rencontré d'importants partenaires issus du gouvernement et de l'industrie afin d'attirer de nouveaux investissements britanniques dans les secteurs canadiens des ressources naturelles, d'élargir l'accès du Canada aux marchés et de renforcer la collaboration entre le Canada et le Royaume-Uni dans les filières des minéraux critiques et de l'énergie nucléaire ainsi que pour d'autres priorités stratégiques prévues dans l'ambitieux programme du Canada pour le G7.

À Londres, le ministre Hodgson a été ravi d'accompagner Chris McDonald, ministre de l'Industrie au département de la Sécurité énergétique et de la Carboneutralité du Royaume-Uni et récemment nommé représentant à l'Alliance sur la production de minéraux critiques, pour prononcer un discours à l'occasion d'une réunion des représentants de l'Alliance. Cette rencontre marque une étape importante : tous les pays du G7 ont désormais nommé officiellement leurs représentants au sein de l'Alliance, signe de leur volonté commune de favoriser la collaboration dans la filière des minéraux critiques. En effet, depuis la nomination du ministre McDonald par le Royaume-Uni, les pays du G7 sont prêts à redoubler d'efforts pour présenter des résultats concrets lors de la prochaine réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement les 30 et 31 octobre 2025.

M. Hodgson a aussi participé à des rencontres bilatérales avec M. McDonald et le secrétaire d'État à l'Énergie et aux Changements climatiques, Ed Miliband. Le Canada et le Royaume-Uni s'efforcent ensemble de déterminer quelles infrastructures, possibilités d'investissements conjoints et capacités de production et de transformation pourraient le mieux soutenir le développement de chaînes d'approvisionnement sûres et durables pour les minéraux critiques. M. Hodgson a aussi fait progresser les discussions avec le Royaume-Uni sur l'énergie nucléaire civile (fission et fusion), à la faveur d'une réunion trilatérale avec des porte-parole de l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni et de U.K. Industrial Fusion Solutions au sujet d'un partenariat stratégique entre le Canada et le Royaume-Uni sur la fusion nucléaire. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la déclaration commune du premier ministre Carney et du premier ministre Starmer signée en juin 2025 dans laquelle les deux dirigeants s'engageaient à établir des liens de collaboration de calibre mondial dans le domaine de l'énergie de fusion et à resserrer la coopération en matière d'énergie nucléaire, notamment pour réduire l'influence de la Russie sur les chaînes d'approvisionnement internationales en combustibles.

Enfin, en marge de la London Metal Exchange Week, le ministre Hodgson a rencontré d'importants acteurs miniers très présents au Royaume-Uni et vivement intéressés par les minéraux critiques canadiens, ainsi que d'autres investisseurs clés du Royaume-Uni. Il a attiré l'attention sur les possibilités d'expansion des activités minières et d'investissement dans les minéraux critiques au Canada.

Le voyage du ministre au Royaume-Uni a affermi notre position de chef de file fiable, responsable et ambitieux dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles - une position qui consolide les alliances, attire des investissements au Canada et développe une résilience face à l'incertitude mondiale.

Citations

« Le Canada et le Royaume-Uni cultivent une alliance profonde et durable ancrée dans des valeurs, des préoccupations sécuritaires et des intérêts économiques communs. En cette année de présidence canadienne du G7, cette visite constituait une démarche importante pour renforcer nos liens de collaboration et le leadership de notre pays dans les domaines des minéraux critiques et de l'énergie nucléaire et pour faire valoir le Canada comme un partenaire et une terre d'investissement pour les acteurs du monde entier. J'entends poursuivre ces discussions lors de la réunion des ministres qui aura lieu plus tard ce mois-ci. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette visite à Londres souligne le leadership du Canada dans la transition énergétique mondiale. Les progrès accomplis sur le front des minéraux critiques et de l'énergie propre témoignent de notre attachement à l'innovation, à la durabilité et à la coopération internationale. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Au cours de ce voyage, M. Hodgson était accompagné de Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et de Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et représentant permanent auprès de l'Organisation maritime internationale.

Le Plan d'action du G7 sur les minéraux critiques et l'Alliance sur la production de minéraux critiques, annoncés en juin 2025 à l'occasion du sommet du G7 tenu à Kananaskis, en Alberta, témoignent d'une volonté commune des partenaires du G7 de diversifier la production et l'offre responsables de minéraux critiques, d'encourager l'investissement dans les projets de minéraux critiques et la création de valeur à l'échelon local ainsi que de promouvoir l'innovation. Dans cet esprit, l'Alliance collaborera avec des partenaires de confiance à l'international pour assurer les approvisionnements nécessaires aux secteurs de la fabrication de pointe et de la défense.

Chaque membre du G7 a mandaté un représentant ou une représentante pour diriger les travaux de l'Alliance sur la production de minéraux critiques. Les représentants de chaque pays sont les suivants : Isabella Chan, sous-ministre adjointe principale au Secteur des terres et des minéraux de Ressources naturelles Canada; Benjamin Gallezot, délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques de la France; Matthias Koehler, directeur général adjoint de la politique sur les matières premières de l'Allemagne; Alberto Castronovo, chef de l'unité d'internationalisation du Cabinet du ministre italien des Entreprises et du Made in Italy; Hiroyuki Hatada, directeur général adjoint au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon; Chris McDonald, ministre de l'Industrie au département de la Sécurité énergétique et de la Carboneutralité et au département des Affaires et du Commerce du Royaume-Uni; David Copley, adjoint spécial du président et directeur principal pour la chaîne d'approvisionnement mondiale aux États-Unis.

Le Royaume-Uni est le principal partenaire commercial du Canada en Europe - et son troisième à l'échelle mondiale. En 2024, nous avons échangé pour 61 milliards de dollars de biens et de services.

Les entreprises du Royaume-Uni demeurent une importante source d'investissement direct étranger au Canada, où elles emploient plus de 166 000 personnes.

