Le Canada réduit les émissions en modernisant le réseau électrique de Thamesville

THAMESVILLE, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur des énergies peu émettrices afin de renforcer notre compétitivité, de créer de l'emploi et de soutenir le secteur des ressources naturelles. C'est plus important que jamais au moment où nous nous relevons progressivement de la pandémie de COVID-19.

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 75 343 $ qui a permis à un service d'énergie local de Thamesville de réduire l'émission de gaz à effet de serre en abaissant la demande et la consommation d'énergie.

Entegrus Powerlines Inc., un distributeur d'électricité local du sud-ouest de l'Ontario, a déployé à Thamesville un système intégré de gestion de la tension électrique utilisant des optimiseurs en bout de réseau sur les transformateurs de distribution. Associé à un régulateur de tension en amont, le dispositif permet un abaissement de la tension (conservation voltage reduction, ou CVR). Le CVR est une technique éprouvée qu'utilisent les services publics pour mieux gérer la tension de leurs réseaux de distribution afin d'améliorer leur efficience sans faire de compromis sur la qualité énergétique.

Le système d'Entegrus a permis de réduire la tension d'alimentation, ce qui a fait baisser la demande d'électricité sans aucune intervention de la part des abonnés tout en préservant la fiabilité de l'approvisionnement. Le système a aussi amélioré la visibilité et la gestion de la tension, ce qui a aidé Entegrus à réagir et à enquêter plus efficacement lorsque surviennent des problèmes de qualité énergétique.

Le financement de ce projet provient du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, qui permet aux services publics de réduire la pollution et d'optimiser l'utilisation de l'électricité tout en favorisant l'innovation. Il fait partie du programme fédéral d'infrastructure de plus 180 milliards de dollars Investir dans le Canada, qui cible les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Comme le souligne son plan climatique renforcé Un environnement sain et une économie saine, le Canada soutient des projets intelligents d'énergies renouvelables et de modernisation des réseaux qui ouvriront la voie au réseau électrique intelligent de l'avenir.

Citations

« En modernisant les réseaux énergétiques, nous renforçons la sécurité de la distribution d'électricité. L'optimisation nous rapproche d'un avenir à faibles émissions. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Ce projet permettra de prolonger la durée de vie utile des actifs du réseau existant à Thamesville et aura une incidence directe sur les citoyens. Nous saluons l'innovation d'Entegrus en matière de réseaux énergétiques. »

Irek Kusmierczyk

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Grâce au soutien de programmes novateurs comme le Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, Entegrus a déployé une technologie qui réduit le nombre d'interruptions pour les abonnés au moment où la fiabilité importe le plus. Cette technologie a également permis de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO 2 - un investissement qui profite à tout le monde et nous laisse entrevoir un avenir plus propre grâce aux réseaux intelligents. »

Jim Hogan

PDG, Entegrus Inc..

Information pertinente

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca