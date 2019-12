Le Canada réaffirme son rôle de chef de file en matière de protection des réfugiés au Forum mondial sur les réfugiés

GENÈVE, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Des millions de personnes dans le monde sont forcées de fuir leur foyer et leur pays en raison de conflits et de persécutions. Alors que les crises humanitaires et les crises de réfugiés non résolues se poursuivent, les nations doivent travailler ensemble pour aider à trouver des solutions. Le Canada continuera de prêcher par l'exemple.

Au nom de la ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui le versement de 50,4 millions de dollars sur les 4 prochaines années à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ce financement pluriannuel souple et prévisible aidera le HCR à répondre aux besoins humanitaires et aux besoins de protection essentiels des réfugiés partout dans le monde. L'annonce a été faite par le ministre Mendicino en sa qualité de chef de la délégation canadienne lors du premier Forum mondial sur les réfugiés, qui s'est tenu à Genève, en Suisse.

Lors du Forum, le ministre Mendicino a promis de respecter l'engagement continu du Canada à bâtir des programmes communautaires de parrainage de réfugiés à l'échelle mondiale, dans le cadre de l'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés.

Le ministre Mendicino a annoncé qu'il s'engageait à élargir les voies d'entrée complémentaires pour les réfugiés, notamment en lançant la deuxième phase du projet sur la voie d'accès à la mobilité économique. Ce projet aide les réfugiés qualifiés à répondre aux besoins du marché du travail canadien par l'entremise des programmes d'immigration du Canada. Le ministre s'est également engagé à ce que le Canada établisse un volet consacré aux réfugiés, qui offrira l'asile aux défenseurs des droits de la personne, aux journalistes et aux travailleurs humanitaires à risque.

Le ministre a aussi eu l'occasion de faire savoir que le Canada prendra de nouveaux engagements pluriannuels en matière de réinstallation en 2021 et qu'il continuera d'appuyer la réinstallation des femmes et des filles qui font face à des risques accrus en matière de protection en raison de leur genre.

« Le Canada a une longue et fière tradition de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Nous sommes à l'avant-garde de la collaboration avec des partenaires pour faire avancer des solutions novatrices pour ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer. J'ai eu le plaisir de diriger la délégation canadienne au premier Forum mondial sur les réfugiés et de m'engager à renouveler le soutien aux réfugiés. »

- Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les personnes qui ont dû fuir leur foyer et leur pays sont souvent très vulnérables et ont besoin d'aide humanitaire. Le financement pluriannuel accordé au HCR permettra de fournir une aide vitale et des services de protection, en plus d'apporter des solutions durables aux réfugiés. »

- Karina Gould, ministre du Développement international

Le problème des réfugiés a pris de l'ampleur et est de plus en plus complexe. Le nombre de personnes déplacées de force est très élevé et comprend 25,9 millions de réfugiés dans le monde en 2018.

En 2018, le HCR et ses partenaires ont répondu aux besoins d'assistance et de protection de quelque 74,8 millions de personnes dans le monde, dont des réfugiés et des demandeurs d'asile.

En 2018, les États membres de l'ONU ont adopté le Pacte mondial sur les réfugiés, qui vise à répondre à la nécessité d'un partage plus prévisible et équitable des responsabilités pour les réfugiés du monde entier.

Aux termes du Pacte mondial sur les réfugiés, les États ont convenu de se réunir tous les 4 ans au niveau ministériel au Forum mondial sur les réfugiés pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs du Pacte.

