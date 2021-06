Le Canada publie les principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne

Les principes directeurs ouvrent la voie à un consensus international parmi les pays, le secteur privé et les organisations de la société civile

GATINEAU, QC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La diversité des contenus en ligne est à la base d'une démocratie saine. L'exposition à un contenu diversifié peut contribuer à un discours public plus sain et à une plus grande inclusion sociale, tout en contrant la désinformation et en augmentant la capacité des gens à participer aux processus démocratiques.



Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé la publication des principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne, au nom du groupe de travail multipartite dirigé par le Canada.



Les principes directeurs s'articulent autour de quatre grands thèmes :



la création, l'accessibilité et la découvrabilité de contenus diversifiés en ligne;

la rémunération équitable et la viabilité économique des créateurs de contenus;

la promotion de la diversité des sources d'information fiables et le renforcement de la résilience face à la désinformation et à la mésinformation;

la transparence de l'impact des traitements algorithmiques des contenus en ligne.

Les principes directeurs évolueront au fil du temps, en parallèle avec l'environnement numérique, en vue d'encourager une plus grande exposition à une diversité de contenus culturels, d'information et de nouvelles en ligne.



Au cours des prochains mois, les membres du groupe de travail multipartite définiront les engagements sous-jacents aux mesures concrètes qui s'imposent pour mettre en œuvre les principes relevant de leurs responsabilités. Le groupe de travail verra aussi à élargir le consensus international parmi les pays, le secteur privé et les organisations de la société civile.



« Je tiens à remercier le groupe de travail qui a élaboré les principes directeurs avec diligence. Une telle entreprise n'aurait pas été possible sans une approche multipartite internationale. Nous ne pouvons plus ignorer les défis et les possibilités qui vont de pair avec un monde de plus en plus numérique. Nous devons agir maintenant pour que toute la population ait accès à un écosystème sain. Nous sommes plus forts quand nous formons, ensemble, une communauté mondiale. »



− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien



« La diversité des contenus en ligne est plus cruciale que jamais. C'est la clé de l'enrichissement culturel, de l'accès à des idées nouvelles et diverses ainsi que de débats animés au sein de notre société. Des contenus culturels diversifiés pour un vaste public : voilà ce dont le public, les créateurs et les industries créatives ont besoin! Je suis convaincue que les principes directeurs sur la diversité des contenus, auxquels la France a contribué, sont un pas important dans cette direction. »



− L'honorable Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, France



« La création des principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne est une étape importante de la coopération internationale en matière de politique des médias. Il est important de travailler non seulement aux échelles nationale et européenne, mais aussi au-delà de ces frontières, à des approches communes pour façonner notre environnement en ligne et garantir un paysage médiatique diversifié, ce qui est plus important que jamais. »



− Professeur Monika Grütters, ministre d'État de la Culture et des Médias, Allemagne



« La diversité des contenus, produits et diffusés à la fois par les secteurs de la culture et de la création et par celui de l'information, est essentielle à la démocratie et à l'autonomisation des citoyens. L'initiative "Diversité des contenus en ligne" a été une très bonne plateforme multipartite pour déterminer les principes directeurs qui aideront les gouvernements, les entreprises et la société civile à naviguer dans un monde numérique en constante évolution. Je me réjouis de la poursuite de la collaboration entre les membres de l'initiative et de son éventuel élargissement à de nouvelles parties prenantes. »



− L'honorable Antti Kurvinen, ministre des Sciences et de la Culture, Finlande



« Nous sommes toujours favorables à un engagement multipartite sur la politique numérique. Nous soutenons fermement un écosystème durable et diversifié du contenu en ligne, ce qui se reflète dans nos modèles de rémunération pionniers pour les créateurs numériques, comme AdSense et le YouTube Partner Program, ainsi que dans le fait d'offrir aux Canadiens l'accès à un éventail diversifié de contenus et d'information au moyen de nos produits et services. Nous avons hâte de poursuivre notre participation productive à cette initiative. »



− Jason Kee, avocat, Politiques publiques et Affaires gouvernementales, Google Canada



« Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'élaboration de ces principes directeurs du point de vue d'un nouvel entrant dans l'économie de l'information. Nous pensons que ces principes fournissent un cadre essentiel à ce sur quoi nous devons tous travailler, qu'il s'agisse des entreprises dominantes ou naissantes. Vubble a hâte de faire connaître ses engagements précis. Les ensembles de données en tant que services publics, l'intelligence artificielle explicable et vérifiable, les données de première partie axées sur la vie privée du point de vue du citoyen... Réimaginons l'écosystème de l'information et commençons à le construire. »



− Tessa Sproule, codirectrice générale, Vubble



« Nous saluons la démarche ayant abouti à la formulation de ces principes qui reconnaissent la nécessité de soutenir et d'assurer la diffusion d'une diversité d'expressions culturelles dans l'environnement numérique. Ces principes pourront certainement faire progresser les efforts de régulation pour garantir cette diversité dans l'environnement numérique, un objectif cher aux yeux de la société civile. »



− Guillaume Prieur, représentant de la Coalition française pour la diversité culturelle et secrétaire de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle

L'accès à un contenu diversifié, avec des perspectives et des points de vue différents, permet des débats publics sains et informés, favorise l'inclusion sociale et encourage la compréhension entre les pays, les cultures et les communautés.



Le budget de 2019 prévoit des fonds pour diriger une action internationale visant à élaborer des principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne.



Dans le présent contexte, la diversité des contenus se définit comme la diversité des sources, des idées et des points de vue, les divers types ou genres de contenu, ainsi que le degré d'exposition aux contenus diversifiés des personnes et leurs tendances en matière de consommation.



Le groupe de travail multipartite comprend des représentants des gouvernements, du secteur privé et de la société civile, notamment :



Australie

Canada

Finlande

France

Allemagne

Deezer

Google

Netflix

Vubble

Article 19

Coalition française pour la diversité culturelle

Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

Observatoire européen de l'audiovisuel

Principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne

Principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne

Diversité des contenus en ligne

Stratégie de mobilisation internationale

Le ministre Guilbeault tient une réunion avec des ministres pour discuter de la diversité des contenus en ligne

