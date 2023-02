SCARBOROUGH, ON, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Le Canada continue d'appuyer les résidents de Hong Kong et est résolu à favoriser la liberté et la démocratie, valeurs auxquelles tiennent bon nombre de personnes. L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le Canada prolonge et élargit le programme de permis de travail ouverts pour les résidents de Hong Kong.

Le Canada repousse la date limite pour la présentation des demandes et élargit l'admissibilité aux résidents de Hong Kong qui ont obtenu leur diplôme au cours des 10 dernières années dans un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada ou à l'étranger. Un plus grand nombre de Hongkongais pourront ainsi poursuivre leurs objectifs de carrière et acquérir une expérience de travail précieuse en travaillant au Canada pendant une période maximale de 3 ans. Avant, les demandeurs devaient avoir obtenu leur diplôme au cours des 5 dernières années.

De plus, le gouvernement du Canada a établi 2 voies d'accès à la résidence permanente à l'intention des demandeurs admissibles de Hong Kong et des membres de leur famille. Ces mesures permettront au Canada d'attirer encore plus de personnes qualifiées, y compris celles qui ont déjà acquis de l'expérience de travail, ce qui les aidera à s'intégrer rapidement à la population active canadienne.

Citations

« Le Canada continuera d'appuyer les nombreux échanges importants entre le Canada et Hong Kong, tout en défendant la population de Hong Kong. En prolongeant et en élargissant le programme de permis de travail ouverts du Canada pour les Hongkongais, nous donnons aux employeurs canadiens plus de travailleurs qualifiés à embaucher à un moment où nous en avons le plus besoin et offrons une expérience de travail précieuse, tout en montrant notre soutien aux habitants de Hong Kong. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Alors que le monde fait face à de nombreux défis, le Canada demeure ferme dans son engagement à soutenir les droits et libertés des individus partout dans le monde. L'expansion des permis de travail ouverts et la création de voies d'accès à la résidence permanente pour les résidents de Hong Kong témoignent de cet engagement et aideront à attirer encore plus de personnes qualifiées et talentueuses dans notre pays. »

- Jean Yip, députée de Scarborough--Agincourt

« Je me réjouis de la décision de notre gouvernement de prolonger et d'élargir cette voie d'accès. Je sais qu'alors que la demande pour ces visas continue d'augmenter, l'annonce d'aujourd'hui garantira que les résidents de Hong Kong qui partagent les valeurs canadiennes de liberté et de démocratie continueront de pouvoir chercher des occasions de s'établir et de réussir au Canada. »

- Han Dong, député de Don Valley-Nord

« En tant qu'agence de services sociaux, nous comprenons très bien les besoins des populations croissantes qui arrivent. En tant que fournisseur financé par l'État, nous sommes conscients des défis de nos secteurs économiques et de l'emploi locaux. Nous nous efforçons d'utiliser efficacement les ressources pour aligner les besoins des 2 côtés afin de créer une situation gagnant-gagnant pour les nouveaux arrivants et pour le Canada. Cette mise à jour de la politique permet justement cela et fait venir des talents qui ont la volonté et la capacité de contribuer à l'économie canadienne et qui appuient les valeurs fondamentales de notre charte. »

- Dre Anna Victoria Wong, directrice générale, Services communautaires pour les familles de l'Ontario

Faits en bref

La nouvelle date limite pour la présentation d'une demande de permis de travail ouvert pour les résidents de Hong Kong admissibles est le 7 février 2025.

admissibles est le 7 février 2025. Aux termes de la politique d'intérêt public concernant les permis de travail ouverts pour les résidents de Hong Kong , les époux ou conjoints de fait et les enfants à charge peuvent également présenter une demande de permis d'études ou de travail.

, les époux ou conjoints de fait et les enfants à charge peuvent également présenter une demande de permis d'études ou de travail. Ces mesures s'appliquent aux résidents de Hong Kong qui détiennent un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong ou un passeport de citoyen britannique d'outre-mer.

qui détiennent un passeport de la région administrative spéciale de ou un passeport de citoyen britannique d'outre-mer. Cette mesure coïncide avec la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique publiée récemment. Il s'agit d'une feuille de route détaillée visant à renforcer la mobilisation dans la région indo-pacifique au cours de la prochaine décennie, à accroître notre contribution à la paix et à la sécurité régionales, à renforcer la croissance et la résilience économiques, à renforcer les liens interpersonnels importants, et à appuyer le développement durable à l'échelle de la région.

Les résidents de Hong Kong qui risquent d'être persécutés et qui ont fui vers un autre pays peuvent également être admissibles aux programmes de réinstallations actuels du Canada, y compris le Programme de parrainage privé de réfugiés et le Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement.

