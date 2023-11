Une nouvelle voie humanitaire pour les ressortissants étrangers colombiens, haïtiens et vénézuéliens est lancée aujourd'hui

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le monde fait face à une crise migratoire sans précédent. Compte tenu du nombre record de personnes déplacées à l'échelle internationale, le Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures et travaille à soutenir les personnes vulnérables en leur fournissant des voies de migration sûres et régulières. C'est pourquoi le Canada offre une alternative à l'immigration irrégulière en accueillant 15 000 personnes de l'hémisphère occidental par une voie humanitaire familiale en plus de nos programmes existants.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que la voie humanitaire dédiée visant à accorder la résidence permanente aux ressortissants étrangers colombiens, haïtiens et vénézuéliens est désormais ouverte aux demandes.

Pour être admissible à cette voie, le demandeur principal doit être un enfant (quel que soit son âge), un petit-enfant, un époux, un conjoint de fait, un parent, un grand-parent ou un frère ou une sœur d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent qui accepte de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille comme un point d'ancrage pendant un an.

Les personnes qui arrivent au Canada dans le cadre de la nouvelle voie humanitaire recevront des services avant leur arrivée, notamment une évaluation des compétences professionnelles et un aiguillage vers une organisation de fournisseurs de services d'établissement dans leur collectivité. Elles peuvent également être admissibles à une aide financière transitoire du Programme d'aide à la réinstallation.

Le Canada accueille déjà des migrants des Amériques des façons suivantes :

en attirant 4 000 personnes supplémentaires grâce aux programmes de travailleurs temporaires existants du Canada, y compris le Programme des travailleurs agricoles saisonniers;

en tirant parti de la mobilité de la main-d'œuvre comme voie existante pour les réfugiés au Canada, le Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique.

Ces mesures visent à atténuer les pressions migratoires dans l'hémisphère occidental. La nouvelle voie humanitaire offre une alternative à la migration irrégulière vers le nord via l'Amérique centrale pour certaines personnes déplacées en raison de l'instabilité politique, sociale et économique. IRCC continuera de surveiller l'évolution de la voie et de s'ajuster au besoin à ces objectifs.

Citation

« Nous sommes déterminés à maintenir notre tradition humanitaire et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. En offrant des voies légales et sécuritaires aux personnes déplacées pour qu'elles puissent commencer une nouvelle vie au Canada, non seulement nous respectons cet engagement, mais nous renforçons également notre pays grâce aux contributions profondes que les nouveaux arrivants apportent dans leurs collectivités, y compris la croissance de notre économie et la réduction des lacunes du marché du travail. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Il y a eu une augmentation importante de la migration irrégulière via l'Amérique centrale. Cela a entraîné une augmentation correspondante du trafic de migrants, de l'insécurité physique et de l'exploitation des personnes qui traversent la région.

Vous pouvez présenter une demande au moyen du portail en ligne d'IRCC. Vous devrez fournir une déclaration solennelle signée de votre point d'ancrage confirmant qu'il est disposé à vous appuyer au Canada.

Vous devez planifier de vivre à l'extérieur du Québec pour être admissible à présenter une demande, car le Québec a choisi de ne pas participer au programme.

En plus de cet engagement, le Canada augmente son aide aux efforts de renforcement des capacités dans la région en investissant 75 millions de dollars sur six ans dans des projets en Amérique latine et dans les Caraïbes visant à renforcer la capacité d'asile et à mieux intégrer les migrants et les réfugiés dans les collectivités locales et les marchés du travail.

Produit connexe

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

