OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ - L'immigration est essentielle à la réussite à long terme du Canada. Les nouveaux arrivants et les visiteurs alimentent notre économie et apportent du dynamisme à nos collectivités. Alors que nous continuons de recevoir des volumes élevés de demandes de visa de partout dans le monde, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est déterminé à améliorer les délais de traitement et le service à la clientèle. Il s'agit notamment d'accroître notre présence internationale lorsque c'est nécessaire.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau centre de réception des demandes de visa (CRDV) à Lisbonne, au Portugal, le 26 février 2024. Avec ce nouveau centre, le réseau de CRDV d'IRCC comptera 163 sites dans 110 pays à travers le monde.

Les CRDV sont gérés par des compagnies privées qui ont conclu des contrats avec le gouvernement du Canada. Leur rôle principal est d'accepter les documents requis dans le cadre du processus de demande de visa, de les transmettre de manière sécuritaire aux bureaux d'IRCC et de fournir des services de collecte des données biométriques. Les agents des CRDV peuvent répondre aux questions dans les langues locales, que ce soit par téléphone, par courriel ou en personne, et s'assurent que les demandes sont complètes.

Au fil des ans, les liens entre les peuples du Canada et du Portugal se sont renforcés et reposent aujourd'hui sur une communauté dynamique de Canadiens d'origine portugaise. C'est pourquoi IRCC demeure résolu à faciliter plus que jamais les voyages au Canada pour les citoyens portugais. L'ouverture d'un nouveau centre de réception des demandes de visa à Lisbonne leur offrira plus de souplesse et d'accessibilité pour ce qui est de visiter le Canada, d'y étudier ou d'y travailler et ouvrira la porte à de nouvelles possibilités d'échanges sociaux, économiques et culturels qui pourront profiter aux deux pays.

« L'ouverture du premier centre de réception des demandes de visa canadien au Portugal est une autre preuve de notre engagement à améliorer l'efficacité du traitement des demandes de visa et le service à la clientèle. Les citoyens portugais profitent déjà d'une dispense de l'obligation de visa pour une période maximale de six mois au Canada et le nouveau CRDV facilitera encore plus le processus de demande pour séjourner plus longtemps, étudier ou travailler au Canada tout en contribuant à notre économie et en renforçant les relations entre nos deux pays. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

IRCC a commencé à ouvrir des CRDV dans le milieu des années 2000. Le premier a ouvert en Inde, suivi par celui en Chine. Les CRDV ne prennent pas de décisions relativement aux dossiers et ne sont pas non plus autorisés à fournir aux demandeurs des conseils quant à leur visa ou permis.

Les citoyens portugais qui séjournent au Canada pour un maximum de six mois n'ont normalement besoin que d'une autorisation de voyage électronique. Ceux qui planifient séjourner ou étudier au Canada pour plus de six mois ou d'y travailler doivent présenter une demande de visa et de permis d'études ou de travail.

Grâce à l'ouverture du CRDV de Lisbonne, les demandeurs au Portugal n'auront plus besoin de voyager à l'extérieur du pays, ce qui aide à réduire les coûts ainsi que la distance et le temps de déplacement et à améliorer le service à la clientèle. Les citoyens non portugais habitant au Portugal qui ont besoin d'un visa pour venir au Canada peuvent aussi recevoir des services au CRDV de Lisbonne. Les demandeurs peuvent prendre rendez-vous à partir du 12 février 2024.

Le Canada et le Portugal entretiennent de solides relations bilatérales et ont célébré 70 ans de relations diplomatiques officielles en 2022. Selon le recensement de 2021, il y a environ 448 000 personnes d'origine portugaise qui habitent au Canada.

Le Canada et le Portugal ont conclu une entente bilatérale sur la mobilité des jeunes. Dans le cadre de l'entente, les jeunes de chacun des deux pays âgés de 18 à 35 ans peuvent travailler et voyager dans l'autre pays pour une période de 24 mois maximum.

